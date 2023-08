Was sich an Korridoren fürs Biken zwischen Jenaer Naturschutzgebieten finden lässt

Jena. Akte Downhill (5): Frank Hünefeld ist als Chef der Unteren Naturschutzbehörde gar nicht so pessimistisch, Lösungen auftun zu können

Mit der Frage nach „Mountainbiking im Wald und auf Wiesen“ in der Tasche erwartet man vorm Eintritt in sein Büro von Frank Hünefeld nicht unbedingt die große Toleranz. Er ist Leiter der Unteren Naturschutzbehörde Jena und hat qua Amt mit dem Druck zu tun, der durch forcierte Erholungssuche der Bürgerschaft auf Jenas Flora und Fauna lastet. Frank Hünefeld sagt aber grundlegend: Er halte die unterschiedlichen Interessen, die hier aufeinanderprallen, „mittelfristig für aushandelbar“. Das müsse man schon zum Beispiel wegen Jenas 30.000 Studentinnen und Studenten im Blick halten. Auftauchende Probleme ließen sich nicht pauschal mit Ja oder Nein abhaken. Er stehe dem Pedalritt im Wald „überhaupt nicht ablehnend gegenüber“. Und dabei sei doch zu bedenken: „Für viele ist das überhaupt erst einmal ein Zugang zur Natur.“ Unbestritten liege der Antrieb dabei oft „nicht unbedingt im Adrenalin-Kick, sondern im Naturgenuss“.

Nicht für jeden Gusto attraktiv

Frank Hünefeld ist sich bewusst: Klar, er war fachlich tief eingebunden, als in jüngerer Vergangenheit vier Routen rund um Jena für Mountainbiker ausgewiesen worden waren. Doch würden die Routen „nicht alle Ansprüche“ befriedigen. Sie seien „nicht für jeden Gusto attraktiv“.

Frank Hünefeld, Leiter der Unteren Naturschutzbehörde Jena Foto: Thomas Stridde

Frank Hünefeld gab zu bedenken, dass Jena sich mit seinem Gürtel von sieben Naturschutzgebieten (NSG) in einer speziellen Situation befinde. Die vom NSG-Status herrührenden Festlegungen hätten „Kraft wie Gesetze“. Und so sei das Biken abseits der Wege und auf Pfaden von weniger als zwei Metern Breite „schlichtweg verboten“, sagte Hünefeld. „Da können wir als Stadt uns nicht drüber hinwegsetzen.“

Insofern komme es darauf an, „Korridore zu finden, wo man kein Naturschutzgebiet berührt und folglich nicht die stringenten Regeln entsprechender Verordnungen verletzt“. Das dürfe man bei allen Betrachtungen zum Thema „als Kulisse gesetzt sehen“. Die Stadt mit ihrer relativen Kleinheit, dabei aber mit sieben Naturschutzgebieten – das verleihe Jena deutschlandweit eine besondere Rolle. Dafür stehe der natürliche Reichtum zum Beispiel mit 850 Arten von Großschmetterlingen und 20.000 verschiedenen Organismen-Arten. „Das macht es auch für Menschen attraktiv“.

Mittlere Horizontale: Geht nicht

Zuerst sei damit wohl die „Zielgruppe Genuss“ angesprochen. Ob so oder so liege aber die Lösung in der „Besucherlenkung“. Er sei also optimistisch, dass sich Korridore für Mountainbiker auftun lassen – „nicht viele, aber es wird Möglichkeiten geben“. Zum Beispiel hält es Frank Hünefeld für ausgeschlossen, dass die mittlere Horizontale freigegeben wird fürs Biken. Und die Eignung des Bodens? Hier bietet Hünefeld keine pauschale Antwort. Die Verhältnisse seien „sehr heterogen“. Kleine Boden-Verwundungen seien „für bestimmte Tiere sogar interessant“. Flächen-Eigentumsverhältnisse, die geklärt werden müssen, seien in der Biking-Frage ein weiterer wichtiger Punkt. Und in dem Zusammenhang könne er der Biker-Szene nur raten, sich als Verein aufzustellen. „Sichtbare Angebote“ sind aus Hünefelds Sicht das A und O. „Da erreicht man die Mehrheit der Vernünftigen.“

Das Thema Mountainbiking haben wir in einer kleinen Serie vertieft, die mit dem heutigen Beitrag ihren Abschluss findet. Wie lässt es sich radeln in der Landschaft rund um Jena? Was ist drin für die sportliche Form der Bergab-Rennen. Zum Finale der Artikel-Folge äußert sich Frank Hünefeld. Der promovierte Biologe und Insektenforscher ist Leiter der Unteren Naturschutzbehörde Jena.