Was sich beim öffentlichen Nahverkehr in Jena ändert

Was ändert sich beim öffentlichen Nahverkehr in Jena und dem Saale-Holzland-Kreis durch den erneuten Lockdown? Beide Gesellschaften geben einen Überblick.

Fahrscheinkauf

Das Servicecenter in der Jenaer Holzmarkt-Passage schließt aufgrund der Bestimmungen vorübergehend ab Mittwoch, 16. Dezember. Die Fahrgäste werden gebeten, zum Fahrscheinkauf die Automaten an den Haltestellen und in den Fahrzeugen sowie die digitalen Angebote zu nutzen. Jenabonus-Inhaber kaufen sich bitte ihre Fahrscheine zum regulären Preis am Automaten und heben diese auf. Sobald das Servicecenter wieder öffnet, bekommen sie die Differenz zum ermäßigten Ticket erstattet.

Mund-Nasen-Bedeckung

Das Tragen der Mund-Nasen-Bedeckung ist Pflicht im ÖPNV – in den Fahrzeugen, aber auch an den Haltestellen. Die Mund-Nasen-Bedeckung bremst den sogenannten „Tröpfchenflug“ bereits beim Ausatmen ab und reduziert so das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus.

Fahrzeugtüren

Die Straßenbahnen und Stadtbusse halten bis auf Weiteres an jeder Haltestelle, und die Türen werden zentral geöffnet. Somit wird für ausreichend Frischluft gesorgt. Die vorderen Türen der Stadtbusse bleiben weiterhin geschlossen.

Das VMT-Servicetelefon ist montags bis freitags, zwischen 6 Uhr und 21 Uhr, sowie samstags, sonntags und an Feiertagen, zwischen 9 Uhr und 17 Uhr, unter der Nummer 03641/19449 erreichbar. Alle Informationen werden ebenfalls unter www.nahverkehr-jena.de bereitgestellt.