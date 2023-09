Noor Al-Mudhaffar (18/links) und Nele Gallas (18) sind in der Ausbildung zur Zahnmedizinischen Fachangestellten und können nun an der neuen Behandlungseinheit üben, die der Staatlichen Berufsbildenden Schule für Gesundheit und Soziales in Jena durch den Sponsor Heka-Dental zur Verfügung gestellt wurde.