Wasserbedarf im Corona-Jahr ist in Jena stabil

Dieses in vielerlei Hinsicht „besondere“ Jahr hatte offenbar nur wenig Auswirkungen auf den Wasserbedarf im Verbandsgebiet des Zweckverbandes Jena-Wasser. Bis Ende November förderte der Zweckverband in seinen fünf Wasserwerken rund sechs Millionen Kubikmeter Wasser beziehungsweise bezog es über die Thüringer Fernwasserversorgung. „Das ist vergleichbar mit der Fördermenge des Jahres 2018 mit einem Rekordsommer“, sagt Christoph Wittich von den Stadtwerken Jena Netze.

2019 hatte Jena-Wasser insgesamt 6,4 Millionen Kubikmeter Wasser gefördert, im bisherigen Spitzenverbrauchsjahr 2018 waren es 6,5 Millionen Kubikmeter. Offenbar hätten weder die im Frühjahr gedrosselte Wirtschaft noch der "Sommer zu Hause" größere Auswirkungen auf den Wasserbedarf gehabt. Wieviel Wasser tatsächlich von den Kunden verbraucht wurde, lässt sich erst nach der Zählerablesung und der Verbrauchsabrechnung Anfang kommenden Jahres sagen. Der Zweckverband Jena-Wasser und die Stadtwerke Jena Netze als technischer Betriebsführer versorgen 21 Städte und Gemeinden im Saale-Holzland-Kreis sowie die Stadt Jena mit Trinkwasser. Im Einzugsgebiet leben rund 130.000 Menschen.

Nur geringer Rückgang über Ostern

Auch beim Blick auf das Versorgungsgebiet Jena ist Christoph Wittich kein signifikant höherer oder niedrigerer Wasserbedarf aufgefallen. Allenfalls in Details gab es Abweichungen. „Üblicherweise sinkt der Wasserbedarf zu Ostern deutlich ab, auf den oft niedrigsten Wert des ganzen Jahres. Diesmal fiel Ostern in den Frühjahrs-Lockdown, und wir konnten nur einen sehr geringen Rückgang feststellen: Die Leute waren eben zu Hause", sagt Wittich. Dass viele Jenaer mehr Zeit in ihrem Garten verbracht hätten, lasse sich beim Blick auf die Bedarfe hiesiger Gartensparten erkennen: Deren Verbrauch erreichte das Niveau des Rekordsommers 2018 – auch wenn 2020 bei weitem nicht so heiß und trocken war. „Vermutlich spielt hier doch der eine oder andere zusätzlich angeschaffte und befüllte Pool eine Rolle.“

Täglich 17.200 Kubikmeter Wasser gefördert

Im Durchschnitt wurden 2020 in Jena täglich 17.200 Kubikmeter Wasser gefördert. Der verbrauchsstärkste Monat war der Juli, als im Durchschnitt 18.140 Kubikmeter Wasser täglich gefördert wurden. Der verbrauchsstärkste Tag war der 19. Mai mit fast 20.000 Kubikmetern Netzeinspeisung, der verbrauchsärmste Tag war Neujahr 2020 mit nur knapp 13.800 Kubikmetern. Aufgrund der Ferien- und Urlaubszeit sind normalerweise neben Ostern auch Weihnachten und der Jahreswechsel von besonders niedrigem Wasserbedarf geprägt. Aufgrund des neuerlichen Lockdowns erwartet der Experte, dass dieser Effekt in diesem Jahr geringer ausfallen wird als üblich.