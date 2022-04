Wasserbehälter Rautal angeschlossen: Zahlreiche Leitungsschäden in Jena verursacht

Jena. Der Hochbehälter für Trinkwasser ist im Jenaer Rautal in Betrieb gegangen. Durch Druckerhöhungen kam es zu Leitungsschäden.

Der neue Trinkwasserhochbehälter im Rautal ist am Dienstag, 9.30 Uhr, ins Netz eingebunden worden. Aufgrund der damit verbundenen Druckerhöhung kam es bis zum Mittag an sieben Punkten in der Stadt zu Schäden an öffentlichen Trinkwasserleitungen. Etwa 75 Haushalte waren ohne Trinkwasser.

Insgesamt handele es sich bei den gemeldeten Schäden um kleine bis mittlere Defekte an Versorgungsleitungen, teilten die Stadtwerke am frühen Nachmittag mit. Aufgetreten sind diese unter anderem auf dem Markt, am Löbdergraben/Ecke Fischergasse sowie in der Naumburger Straße an der Straßenbahn-Endhaltestelle. Die Stadtwerke Jena Netze kümmerte sich um die Schäden und die Wiederversorgung der betroffenen Kunden. Die Arbeiten sollten am Nachmittag abgeschlossen sein.

Infolge der Reparaturarbeiten ist die Straßenbahn-Endhaltestelle Zwätzen-Schleife gesperrt. Fahrgäste werden gebeten, stattdessen die Haltestelle Zwätzen zu nutzen. Aufgrund der Reparaturarbeiten ist zudem mit Verkehrseinschränkungen in den betroffenen Straßenbereichen zu rechnen. Diese werden zur späteren Wiederherstellung der Straßendecke voraussichtlich auch über die Behebung der eigentlichen Schäden hinaus weiterbestehen.

Der Zweckverband Jena-Wasser bittet für die Einschränkungen um Verständnis.