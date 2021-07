Wasserrohrbruch in Jena – 50 Haushalte betroffen

Die Reparaturarbeiten an der defekten Trinkwasserleitung sollen noch am Donnerstagabend abgeschlossen sein.

Jena. In Jena hat es am Mittwoch einen Wasserrohrbuch gegeben. Etwa 150 Kubikmeter Trinkwasser flossen über den Magdelstieg ins Stadtzentrum.

Zum Bruch einer Trinkwasserleitung mit einem Durchmesser von 200 Millimetern kam es am Donnerstag in der Jenaer Kochstraße. Darüber informierte Zweckverband JenaWasser. In der Folge seien etwa 150 Kubikmeter Trinkwasser ausgetreten und flossen den Magdelstieg hinab in Richtung Stadtzentrum.

Maximal 50 Haushalte im Bereich Kochstraße und Forstweg seien von der unterbrochenen Wasserversorgung betroffen gewesen. Für die Kindertagesstätte in der Kochstraße stellte JenaWasser einen Wasserwagen bereit. Die Reparaturarbeiten an der defekten Trinkwasserleitung sollen noch am Donnerstagabend abgeschlossen sein. Der Zweckverband JenaWasser bittet für die Beeinträchtigungen um Verständnis.