Wasserstoff als Erdgas-Ersatz: Stadtwerke Jena arbeiten dran

„H2“ für Wasserstoff steht an der Tanksäule einer noch nicht in Betrieb gegangenen Wasserstofftankstelle. Kein anderes Element soll bei der Klimawende eine so große Rolle spielen wie Wasserstoff. Auch in Jena laufen dazu die Vorbereitungen.

Jena. Kalter Winter (2): Unternehmen engagiert sich in der Initiative „H2vorOrt“ und stellen planerische Weichen für Ablösung des fossilen Brennstoffs.

„Im Energiemodell der Zukunft spielt Erdgas keine Rolle mehr“, sagt Axel Gumprich, Assetmanager Gas bei den Stadtwerken Jena Netze. Es soll zu einem Großteil durch Wasserstoff ersetzt werden, der mittels Elektrolyse aus Wasser gewonnen wird. Hierzu soll Ökostrom verwendet werden, der an manchen sonnen- und windreichen Tagen im Überfluss vorhanden ist und so für Zeiten der „Dunkeflaute“ gespeichert werden kann.

Bei der Nutzung von Wasserstoff wird kein klimaschädliches Kohlendioxid freigesetzt. Und da er grundsätzlich überall produziert werden kann, wo erneuerbare Energie und Wasser zur Verfügung stehen, gilt Wasserstoff als vielversprechendster Ausweg aus der Abhängigkeit vom fossilen Brennstoff Erdgas.

Erdgasnetze sollen als Wasserstoffnetze weiterbetrieben werden

Zahlreiche Lieferabkommen, zuletzt mit Kanada, hat die Bundesregierung deshalb bereits geschlossen. „Allerdings wird die Umstellung unseres Erdgasnetzes auf Wasserstoff noch Jahre brauchen“, schränkt Gumprich ein. „Aber die Möglichkeiten sind da. Und wir arbeiten bereits daran.“ Dafür engagieren sich die Stadtwerke Jena Netze in der Arbeitsgruppe „H 2 vorOrt“. Ziel ist es, die bestehenden Erdgasnetze als Wasserstoffnetze weiter zu betreiben und den klimaneutralen Brennstoff damit flächendeckend verfügbar zu machen. Ein Großteil des benötigten Wasserstoffs soll importiert, über die vorhandenen Ferngasnetze transportiert und anschließend durch regionale Netzbetreiber wie die Stadtwerke Jena Netze an Endkunden verteilt werden. Aber auch eine regionale oder lokale Wasserstofferzeugung und -einspeisung – etwa um überschüssigen Ökostrom sinnvoll zu nutzen – ist denkbar.

Umstellungsplan soll bis 2025 vorliegen

Bis 2025 will der Zusammenschluss regionaler Gasnetzbetreiber dafür einen konkreten Umstellungsplan entwickeln. Bis spätestens 2045, wenn Deutschland die Klimaneutralität erreicht haben will, soll die Umstellung abgeschlossen sein. Ein Zwischenstand dieses bundesweiten Gasnetzgebietstransformationsplanes (GTP), an dem auch die Stadtwerke Jena Netze mitgearbeitet haben, wird in dieser Woche vorgestellt. Um Details für Jena zu nennen, ist es aktuell noch zu früh. Noch laufen technische Analysen und planerische Betrachtungen. „Wir prüfen verschiedene Szenarien. Teile der Politik gehen davon aus, dass Wasserstoff vor allem für die industrielle Nutzung sinnvoll ist, darüber hinaus kann Wasserstoff auch zur Wärmeversorgung und in der Mobilität eingesetzt werden“, erläutert Axel Gumprich. „Die Heizbedarfe vieler Privathaushalte lassen sich nach unseren Analysen oftmals effizienter über das bestehende und gegebenenfalls noch zu erweiternde Fernwärmenetz, über einzelne Nahwärmenetze sowie mit Wärmepumpen decken.“

Vorbereitungen für die Wärmewende

Bei diesen Betrachtungen stehe man aber noch am Anfang. Aktuell prüfen die Stadtwerke Jena Netze das vorhandene Gasnetz auf seine Wasserstofftauglichkeit. Denn Wasserstoff hat grundsätzlich andere Eigenschaften als das mehrheitlich aus Methan bestehende Erdgas. Es ist deutlich leichter und flüchtiger, was andere Anforderungen an die Dichtigkeit von Leitungen und Armaturen stellt. „Hier haben wir durch unsere Stahl-Austauschprogramme der vergangenen Jahre aber gute technische Voraussetzungen.“ Aber auch der Heizwert von Wasserstoff ist im Vergleich zum Erdgas geringer. „Um die gleiche Energiemenge zu erzielen, brauche ich das dreifache Volumen.“

Die größte Herausforderung stellt aus Sicht der Stadtwerke aber die Abnehmerseite dar. So gebe es für Privatkunden aktuell noch kaum wasserstofftaugliche Endgeräte. Mit Blick auf die notwendige Wärmewende sieht Gumprich Jena in einer glücklichen Lage: Die Stadt verfügt über ein großes und weit verzweigtes Fernwärmenetz. Gaskunden, die sich in der Nähe der Fernwärmenetze befinden, können die Möglichkeit prüfen, sich an die Fernwärme anzuschließen. Beim Kauf von Gasheizungen sollten Kunden darauf achten, dass die Brenner leicht ausgetauscht werden können oder bereits H 2 -ready sind.

Werden die Preise für Gas, Strom und Sprit weiter explodieren? Was passiert, wenn uns das Gas ausgeht? Müssen die Menschen in Region im Winter frieren? Angesichts der sich beinahe täglich verändernden Nachrichtenlage starten Redaktion und die Stadtwerkegruppe eine kleine Service-Serie. Experten des Unternehmens bewerten die aktuelle Situation und geben Tipps, wie man Energieeinsparen kann.