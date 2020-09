Wegen Corona: Jenaer Psycho-Chor gibt virtuelles Konzert

Der Psycho-Chor der Universität Jena setzt seine virtuellen Auftritte fort und gibt am Mittwoch um 20 Uhr ein komplettes Konzert, das live auf seinem Youtube-Kanal übertragen wird.

Der Chor war, wie auch alle anderen Kulturakteure der Stadt, sehr hart von der Corona-Pandemie betroffen. Chorproben in geschlossenen Räumlichkeiten waren komplett verboten, an Konzerte nicht zu denken.

„Zunächst haben wir digital geprobt. Im Juni durften wir dann in 6er-Gruppen auf dem Friedensberg proben, später in 30er-Gruppen. Und in der allerletzten Probe im Juli durfte sich dann sogar einmal der gesamte Chor treffen. Aber Proben draußen sind lediglich für das soziale Gefüge sinnvoll, musikalisch bieten sie keinerlei Mehrwert. Chor und Open Air passt einfach nicht“, sagt Chorleiter Maximilian Lörzer.

Die Chormitglieder hätten hart gearbeitet und ein Konzert verdient. Leider seien die Beschränkungen in Jena härter als in anderen Thüringer Kommunen und würden in Bezug auf das Singen auch nicht dem aktuellen wissenschaftlichen Stand entsprechen.

So gibt der Chor nun ein Konzert in kleinerer Besetzung ohne Publikum. Etwa 20 Chormitglieder werden gut eine Stunde in der Uni-Aula singen. Am Mittwoch um 20 Uhr beginnt der kostenlose Livestream auf dem Youtube-Kanal: www.youtube.com/PsychoChorJena