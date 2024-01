Weichen für exzellente Alternsforschung in Jena neu gestellt

Jena. Dario Riccardo Valenzano übernimmt das Amt des Wissenschaftlichen Direktors. Der 46-Jährige gehört seit Juli 2021 zur Riege der renommierten FLI-Forscher.

Das neue Jahr beginnt mit großen Veränderungen am Leibniz-Institut für Alternsforschung – Fritz-Lipmann-Institut (FLI) Jena. Dario Riccardo Valenzano übernimmt das Amt des Wissenschaftlichen Direktors. Der 46-Jährige gehört seit Juli 2021 zur Riege der renommierten FLI-Forscher; er erforscht teamübergreifend die evolutionären und ökologischen Ursachen, die für die enorme Vielfalt der Alterungsraten und Lebensspannen von Lebewesen in der Natur verantwortlich sind.

„Ich betrachte es als großartige Chance, beides zu tun. Als Direktor kann ich die Interessen der Wissenschaft vertreten, mit meiner Erfahrung Gremien und Politik beraten und zugleich die exzellente Forschung am FLI nicht nur in meinem Bereich, sondern insgesamt vorantreiben“, sagt Valenzano.

Ein weltweit anerkannter Experte

Unterstützung erhält er dabei von seinem wissenschaftlichen Team, seinem organisatorischen Mitarbeiterstab und von administrativer Seite. Daniele Barthel, administrative Direktorin des FLI, hat die Vorbereitungen zum Wechsel eng begleitet und freut sich sehr auf die Zusammenarbeit. „Das Institut genießt mit seiner exzellenten Forschungsarbeit international einen sehr guten Ruf. Mit Valenzano habe das FLI für das Amt des Wissenschaftlichen Direktors einen weltweit anerkannten Experten in der Alternsforschung und zugleich einen großartigen Netzwerker gewinnen können. Damit seien die Weichen für die zukünftige erfolgreiche Entwicklung des Instituts gestellt.

Dank seines Forschungsschwerpunkts ‚Mikrobiom und Altern‘ in Verbindung mit der Forschung am Killifisch habe das FLI die Möglichkeit, ein Alleinstellungsmerkmal zu etablieren und seine internationale Sichtbarkeit in diesem Feld auszubauen. Damit einher gehe die Chance, auf der Landkarte der deutschen Alternsforschung zukünftig noch sichtbarer zu werden, sagt Wissenschaftsminister Wolfgang Tiefensee (SPD).

Vorgänger war fast sechs Jahre im Amt

Der scheidende Wissenschaftliche Direktor, Alfred Nordheim, wird dem Institut und seinem Amtsnachfolger noch unterstützend zur Seite stehen. . Fast sechs Jahre lang war der 72-Jährige als Wissenschaftlicher Direktor des FLI tätig, kennt das Institut, dessen Potenziale und die Herausforderungen. Und was fängt Nordheim mit der neu gewonnenen Zeit an? „Ich habe die letzten Jahre viel Zeit am Schreibtisch, auf Reisen mit Zug und Auto, und auch in Meetings verbracht. Jetzt will ich endlich wieder ein bisschen Bewegungssport treiben und hoffentlich wieder etwas Fitness zurückgewinnen. Und ich möchte die Biografie eines lang verstorbenen Freundes schreiben.“

Das FLI widmet sich seit 2004 der biomedizinischen Alternsforschung. Rund 350 Mitarbeiter aus etwa 40 Nationen forschen zu molekularen Mechanismen von Alternsprozessen und alternsbedingten Krankheiten. Dario Riccardo Valenzano, 1977 geboren in Bari, Italien, ist seit Juli 2021 Professor an der Friedrich-Schiller-Universität Jena (Medizinische Fakultät) und Leiter der Forschungsgruppe „Evolutionsbiologie/Mikrobiom-Wirt-Interaktionen beim Altern“ am FLI in Jena.