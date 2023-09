Lückenschluss: Zur Baufeldfreimachung für die geplante Eichplatzerschließung verlegten die Stadtwerke Mitte August eine quer über den Eichplatz führende Fernwärmeleitung in die Johannis- und die Weigelstraße um.

Weigelstraße in Jena ab Ende September wieder frei

Jena. Stadtwerke kündigen neue Bauphase bei Verlegung von Fernwärmeleitungen an

Die Arbeiten der Stadtwerke zur Umverlegung einer Fernwärmeleitung aus dem Eichplatz in die Johannis- und Weigelstraße gehen kommende Woche in eine neue Bauphase.

Aktuell arbeitet das beauftragte Bauunternehmen an der Verfüllung der Baugrube und dem Deckenschluss in der Weigelstraße. Bis Ende kommender Woche sollen die Arbeiten beendet sein und die derzeit voll gesperrte Straße wieder freigegeben werden. Ebenfalls ab nächster Woche gehen die Leitungsbauarbeiten in der Johannisstraße weiter.

Im Bereich zwischen dem Café Eden und dem Café Milchmix sind Restarbeiten an der Fernwärmeleitung geplant. Anschließend soll die Baugrube geschlossen werden. Danach beginnt mit dem Lückenschluss zwischen dem Café Eden und der Weigelstraße der letzte Bauabschnitt. Läuft alles nach Plan, soll die Bauerei voraussichtlich bis Mitte November beendet sein.

Die Arbeiten in der Johannisstraße müssen unter räumlich stark beengten Verhältnissen erledigt werden. Aufgrund des großen Querschnitts der Fernwärmerohre ist die Gehwegbreite deutlich eingeschränkt. Fußgänger können die Baustelle passieren, Radfahrer sind aufgefordert, abzusteigen und ihr Rad zu schieben. Dennoch bleibt die Erreichbarkeit der Gaststätten und Geschäfte weiterhin gewährleistet. Eine Außengastronomie ist allerdings nur sehr eingeschränkt möglich.

Die Baumaßnahmen in der Johannisstraße stehen im Zusammenhang mit der geplanten Bebauung des Eichplatzes. In Vorbereitung auf diese Erschließung müssen die Stadtwerke Jena Netze eine Reihe von Versorgungsleitungen vom Eichplatz in die Johannis- und die Weigelstraße umverlegen.