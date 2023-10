„Weihnachten im Schuhkarton“ startet wieder in Jena

In Jena können wieder an neun Abgabestellen Geschenke abgegeben werden.

Jena. Aktionswoche beginnt am 1. November. In Jena gibt es neun Abgabestellen für Geschenke. Wo sich diese befinden.

„Weihnachten im Schuhkarton“ heißt die Aktion, die wieder bedürftige Kinder glücklich machen soll. Die Abgabewoche beginnt am 1. November.

Koordiniert wird die Sammlung in Jena durch das Gemeindezentrum Lutherhaus in Zusammenarbeit mit dem Christlichen Gymnasium. In wenigen Tagen werden diese Päckchen auf die Reise zu den Kindern geschickt: Während der Abgabewochen vom 1. bis 13. November nehmen sieben Abgabestellen die Päckchen und Geldspenden entgegen. Die Geschenke werden später von Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen verteilt. Die Aktion erreicht nach Angaben der christlichen Hilfsorganisation „Samaritan’s Purse“ bedürftige Kinder in weit über 110 Ländern. Die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum gehen unter anderem nach Bulgarien, Rumänien, Serbien, Ukraine und Weißrussland. In Ländern wie Polen oder der Slowakei werden neben einheimischen Kindern Flüchtlinge aus der Ukraine beschenkt. In Jena gibt es folgende Abgabestellen:

Zentrum: Goethe-Apotheke, werktags 8 bis 19, samstags 9 bis 16 Uhr; Saale-Apotheke, Spitzweidenweg 25, werktags 8 bis 18 Uhr.

Goethe-Galerie: Campus-Apotheke, werktags 8 bis 20 Uhr, samstags 8 bis 17; Centrumapotheke, montags bis samstags 9 bis 20 Uhr; Lolos Welt, montags bis samstags 10 bis 20 Uhr.

Ost: Lutherhaus, Hügelstraße 6a, immer zu den Gottesdiensten sonntags 9 bis 13 und 18.30 bis 20.30 Uhr.

Nord: Christliches Gymnasium, werktags bis 14.30.

Burgau: Burgaupark-Apotheke montags bis samstags 9 bis 20 Uhr; Lolos Welt montags bis samstags von 10 bis 19 Uhr.