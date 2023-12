Weihnachtliche und andere Termine in Jena

Am Weihnachtsbaum in Wenigenjena (Archivbild) wird am Sonntag musiziert.

Jena Vom Naschmarkt in Drackendorf bis zur Bürgersprechstunde mit Holger Becker

Der Burgauer Almanach für das Jahr 2024 wird an sechs Terminen im Dezember im Burgaupark angeboten. In diesem Jahr wendet er sich unter anderem der Familie der Herren von Burgau – Angehörigen der Familie der Herren von Lobdeburg – zu, enthält einen Beitrag zur Burg Burgau und geht auf Straßen der Siedlung Ringwiese und die Häusertypen der Zeiss-Siedlung ein. Die Burgauer sind am 1., 2., 8., 9., 15. und 16. Dezember jeweils von 10 bis 18 Uhr im Burgaupark anzutreffen.

Naschmarkt in Drackendorf

Der Drackendorfer Heimatverein lädt am Samstag, 2. Dezember, ab 15 Uhr zu einem Naschmarkt in den Drackendorfer Park ein. Die Besucher erwarten allerlei Süßigkeiten, wie die Original Drackendorfer Taler, der Drackendorfer Eierlikör Drei Ähren in einer Piraten-Sonderedition, selbstgemachte aromatische Konfitüren, Omas beste Plätzchen mit erlesenen Zutaten. Erstmals präsentiert auch die Deutsche BBQ-Veggie-Meisterin aus Drackendorf ihr preisgekröntes Chutney. Frisch zubereitet werden heiße Waffeln, leckerer Glühwein und fruchtiger Kinderpunsch angeboten. Und natürlich brennt auch der Rost. Zur Einstimmung auf den Naschmarkt findet um 14 Uhr ein Adventskonzert in der Kirche Drackendorf mit Adventsmusik der evangelischen Singschule Jena und der Musik- und Kunstschule Jena statt. Und zur großen Überraschung für die kleinen Besucher kommt um 16 Uhr der Weihnachtsmann zum Pavillon.

Auftakt am Wenigenjenaer Weihnachtsbaum

Mit Musik und Gesang in die Adventszeit starten: Am Sonntag heißt es ab 16 Uhr „Auftakt am Wenigenjenaer Weihnachtsbaum“ (Ecke Camsdorfer Ufer, Karl-Liebknecht-Straße). Die musikalische Begleitung übernimmt eine Bläsergruppe unter Leitung von Klaus Wegener. Liedzettel sind vorbereitet. Für das leibliche Wohl ist sorgt.

Bürgersprechstunde mit Holger Becker

Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts, die Entwicklung der Energiepreise, die Zukunft des Deutschlandtickets oder die kommende Mehrwertsteuererhöhung in der Gastronomiebranche: Es gibt viele Themen, die die Menschen bewegen. Um über die unterschiedlichsten Sachverhalte mit Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen, bietet der SPD-Bundestagsabgeordnete Holger Becker am Montag, 4. Dezember, von 14 bis 16 Uhr eine Bürgersprechstunde an. Sie findet in seinem Büro am Teichgraben 4 in Jena statt. Während dieser Zeit ist Becker auch telefonisch unter 03641/447460 erreichbar.

Adventskaffee im Jenaer Tierheim

Zum Adventskaffee wird am Sonntag, 3. Dezember, zwischen 13 und 16 Uhr ins Jenaer Tierheim eingeladen. Gern können die Besucher Weihnachtsgeschenke für die Tierheimbewohner abgeben. Es wird Glühwein, Kuchen und Kaffee angeboten. Wie Kerstin Wuthenow vom Tierheimverein mitteilt, ist die direkte Zufahrt zum Tierheim über die Artur-Becker-Straße seit dem 30. November bis zum 15. Dezember gesperrt. Als Umleitung kann die Straße „Unterm Sande“ in Jena-Maua genutzt werden.

Adventssingen für Menschen mit Demenz

Das Team der Abteilung für Klinisch-psychologische Intervention der Uni Jena veranstaltet am 12. Dezember, 15 Uhr ein Adventssingen für Menschen mit Demenz und ihre pflegenden Angehörigen. Es soll ein gemütliches Zusammentreffen bei Kaffee und Kuchen werden und wird in den Räumen der Ambulanz für Psychotherapie, Am Johannisfriedhof 3, stattfinden. Eine Anmeldung unter musikprojekt@uni-jena.de oder per Anruf unter 03641/945956 (Bitte auf den Anrufbeantworter sprechen) ist erwünscht.