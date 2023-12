Weihnachtsaktion für Jenas Partnerstadt Brovary

Jena. Bis zum 15. Dezember Geschenke für bedürftige Kinder spenden.

Zusammen mit der Kindersprachbrücke Jena, dem Fanprojekt Jena, der Initiative „Ukrainer in Jena“ und der Aktion „Blau-Gelb-Weiße Weihnachten“ durch „FCC-Fans helfen“ hat die Stadt Jena eine Spendenaktion gestartet. Vom 1. bis zum 15. Dezember können Bürgerinnen und Bürger Weihnachtsgeschenke für Kinder in der ukrainischen Partnerstadt Brovary abgeben.





Für wen sind die Geschenke?

Bei den rund 165 Kindern, für die die Geschenke gedacht sind, handelt es sich um Binnenflüchtlinge aus besetzten Ostgebieten, Kinder von Frontkämpfern und Waisenkinder. Gesucht werden Geschenke für Mädchen und Jungen in den Altersgruppen 1 bis 3 Jahre, 4 bis 6 Jahre, 7 bis 9 Jahre, 10 bis 13 Jahre sowie 14 bis 17 Jahre. Die Geschenke werden vor Weihnachten in die Ukraine transportiert.





Wie kann ich spenden?

Wer spenden möchte, wird gebeten, neue Spielsachen (beziehungsweise Gebrauchsgegenstände) in Originalverpackung oder sehr gut erhaltene Geschenke in einem Karton an der Pforte im Gebäude der Stadtverwaltung, Am Anger 15 abzugeben. Und zwar Montag bis Donnerstag von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr). Bitte zu jedem Geschenk das Geschlecht und die Altersgruppe der Beschenkten angeben. Aufgrund der Zollkontrollen bitte die Geschenke nicht verpacken. Freiwillige werden sie vor der Übergabe weihnachtlich verpacken.