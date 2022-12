Weihnachtsferien und Feiertage: So fahren Bus und Bahn in und um Jena

Jena/SHK. Wegen der weiterhin angespannten Personalsituation aufgrund eines sehr hohen Krankenstandes bestehen neben den Ferienfahrplänen andere Einschränkungen.

In diesem Jahr fahren die Straßenbahnen und Busse des Jenaer Nahverkehrs während der Ferien, über Weihnachten, Silvester und an den Feiertagen nach diesen Fahrplänen:

Vom 22. Dezember 2022 bis 3. Januar 2023 fahren die Straßenbahn- und Bus-Linien des Jenaer Nahverkehrs montags bis freitags nach dem Ferienfahrplan. Wegen der weiterhin angespannten Personalsituation aufgrund eines sehr hohen Krankenstandes bestehen dabei zwischen 6 Uhr und 18 Uhr Einschränkungen. Die Straßenbahn-Linie 2 verkehrt während dieser Zeit im 15-Minuten-Takt und ohne die übliche durchgehende Verbindung zwischen den Straßenbahn-Linien 2 und 3 in Winzerla. Die Straßenbahn-Linie 5 fährt im 10-Minuten-Takt.

Am 24. Dezember 2022 fahren alle Straßenbahn- und Bus-Linien wie an Samstagen.

Am 25. und 26. Dezember 2022 fahren alle Straßenbahn- und Bus-Linien wie an Sonntagen.

Am 31. Dezember 2022 fahren alle Straßenbahn- und Bus-Linien bis etwa 23 Uhr wie Samstag. Zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr gibt es eine Betriebsruhe. Bitte beachten Sie, dass Fahrten mit Anrufsammeltaxi ab 23 Uhr teilweise entfallen.

Am 1. Januar 2023 ab 0.30 Uhr besteht planmäßiger Nachtverkehr mit den Straßenbahn-Linien 1 und 2 sowie der Bus-Linie 10. Die Busse der JES Verkehrsgesellschaft fahren ebenfalls nach Ferienfahrplänen. Einschränkungen bei ausgewählten Fahrten am Heiligabend, Silvester sowie an den Weihnachtsfeiertagen sind in den Fahrplantabellen gekennzeichnet.

Alle Fahrpläne sind im Internet unter: www.nahverkehr-jena.de beziehungsweise www.jes-eisenberg.de nachzulesen. Informationen gibt es weiterhin in der App MeinJena und am VMT-Servicetelefon unter 0361/19449.