Weihnachtsmarkt in Jena wird abgesagt

Jena. Mit der Absage des Weihnachtsmarktes reagiert die Stadt Jena auf die dramatische Entwicklung der Pandemiesituation in Thüringen und den angrenzenden Bundesländern Sachsen und Bayern.

Die Stadt Jena hat am Freitag den Weihnachtsmarkt abgesagt. In der derzeitigen Situation sei eine solche Großveranstaltung nicht vertretbar, teilt die Stadtverwaltung mit.

Die Stadt Jena hat am Freitag 120 neue Fälle an das RKI übermittelt. 80 weitere neue Fälle konnten noch nicht bearbeitet werden und sind deshalb noch nicht statistisch erfasst worden, aber bereits Teil des aktiven Infektionsgeschehens. Im Gesundheitsamt, aber auch in ersten Pflegeeinrichtungen und Klinikum ist aufgrund dieser dramatischen Entwicklung erneut Unterstützung der Bundeswehr bereits im Einsatz oder die Hilfe ist angefragt, da die Situation ohne Hilfe von außen nicht mehr beherrschbar ist.

Bereits jetzt stellt sich in Jena, aber auch ganz Thüringen eine Situation dar, wie sie auf dem Höhepunkt der zweiten Welle im Dezember 2020/Januar 2021 festzustellen war.

Das weiterhin exponentielle Wachstum der pandemischen Kennzahlen, das diffuse Infektionsgeschehen, die drohende Überlastung der Intensivstationen in den Kliniken in Thüringen, die extreme Beanspruchung der seit anderthalb Jahren mit der Pandemiebewältigung kämpfenden Mitarbeiter in den Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen der Stadt, sowie die steigenden Herausforderungen für Lehrer, Erzieher, Eltern und Kinder in den Jenaer Schulen und Kitas bei der Sicherung des Präsenzunterrichts und die gleichzeitig immer noch viel zu niedrige Impfquote in Thüringen, Sachsen und Bayern: Alle diese Punkte hätten den Jenaer Krisenstab und JenaKultur nach intensiver Diskussion zur erneuten Absage des Weihnachtsmarktes veranlasst.