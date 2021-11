Weihnachtsmarkt: Stadt Jena will am Freitag entscheiden

Jena. Weitere Gespräche mit dem Land. Schwierige Suche nach einer Lösung, die auch in vier Wochen noch Bestand hat

Ob der Weihnachtsmarkt in Jena am 25. November wie geplant seine Pforten öffnen kann, ist noch immer unklar: Eine endgültige Entscheidung soll nach Angaben der Stadt am Freitag fallen.

Der Krisenstab hat am Donnerstag das Thema ausführlich diskutiert. Im Zentrum der Überlegungen stehe angesichts rapide steigender Inzidenzen eine nachhaltige Lösung, welche auch noch in vier Wochen Bestand hat. Eine Durchführung müsse auch im Kontext anderer Großveranstaltungen gesehen werden, sagte Rathaussprecher Kristian Philler.

Jetzt gebe es noch Gespräche mit dem Land. Zudem wolle man die Diskussion im Bundestag zur neuen Gesetzgebung in die Jenaer Entscheidung mit einfließen lassen. Die Stadtspitze verlangte am Dienstag vom Land verbindliche Regelungen und ein Ende des „Flickenteppichs“ (wir berichteten). Man brauche ein Konzept, dass mindestens dem sächsischen entspricht. Dort gilt flächendeckend 2G für Restaurants, Kneipen oder Diskotheken. Das sei ein Stand, mit dem man aus heutiger Sicht sagen könne, dass der Weihnachtsmarkt verantwortbar wäre, hieß es.

Sollte der Weihnachtsmarkt stattfinden, würde nach den Angaben vom Dienstag die 3G-plus-Regel greifen: Der Marktplatz würde abgesperrt werden und der Zutritt wäre ausschließlich für Geimpfte, Genesene und PCR-Getestete möglich. Im Bereich der Rathausgasse und des Eichplatzes wäre das Tragen eine Maske erforderlich.

Die Veranstalter des historischen Weihnachtsmarktes am Johannistor haben ihren Markt bereits abgesagt. „Die aktuelle Infektionslage würde uns zu Maßnahmen zwingen die alles kaputt machen würden was wir seid zehn Jahren aufgebaut haben. 2G oder 3G plus, Zäune, Einlasskontrollen, keine Feuershow, keine Märchenhöhle, keine Ritterschaukämpfe, Minimalbespielung der Bühne und so weiter. Das wäre nicht der historische Weihnachtsmarkt am Johannistor zu Jena“, teilten die Veranstalter auf Facebook mit.