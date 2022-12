Weihnachtsrevue des Jenaer Show-Balletts Formel I

Jena. Tanzkreis Werrataler ergänzt das Programm der Jenaer Aktiven um folkloristische Tänze

Das Show-Ballett Formel I führt am Sonntag, 11. Dezember, im Sporthallenkomplex Lobeda-West in der Alfred-Diener-Straße seine traditionelle Weihnachtsrevue auf. Nach zweijähriger Coronapause freuten sich alle kleinen und großen Beteiligten auf diese Veranstaltung, teilt der Tanzverein mit. Das weihnachtliche Programm wird durch bunte Showtänze abgerundet. Auch der Tanzkreis Werrataler aus Dorndorf/Rhön nimmt in diesem Jahr teil. Dieser steuert einen folkloristischen Programmteil bei.

Sonntag, 11. Dezember, 17 Uhr, Sporthallenkomplex Alfred-Diener-Straße, Karten an der Abendkasse. Weitere Informationen unter 0171 9021694