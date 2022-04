Weinfrühling an Saale, Unstrut und Weißer Elster

Winzer Stephan Seeliger, der Mitbegründer der Elstertaler Weinroute aus Wetterzeube, ist auch beim „Anradeln“ auf der Weinroute am Sonntag zwischen Zeitz in Sachsen-Anhalt und Silbitz im Saale-Holzland-Kreis dabei.

Saale-Unstrut-Region. An Saale und Unstrut wird am Sonntag in den Weinfrühling gewandert, die Weinroute an der Weißen Elster lädt zur gleichen Zeit zum „Anradeln“ ein.

Nach zweijähriger Pause wird in diesem Jahr wieder zum Freyburger Weinfrühling eingeladen. Eröffnet wird der am Sonntag, 1. Mai, um 10.30 Uhr im Herzoglichen Weinberg klangvoll vom Fanfarenzug Großjena, Bürgermeister Udo Mänicke, dem Weinbaupräsidenten des Anbaugebietes Saale-Unstrut, Hans Albrecht Zieger, sowie diversen Weinprinzessinnen und Königinnen von Saale und Unstrut.

Danach begrüßen rund 50 regionale Winzer, Gastronomen, Vereine und Händler die Besucher entlang der malerischen Weinberge bis hin nach Weischütz. Auf der sechs Kilometer langen Strecke kann man überall regionale Weine genießen, Straßenmusikern lauschen oder kleine Ausstellung anschauen.

Shuttle-Taxen bringen die Gäste in der Zeit von 11.30 Uhr bis 18.30 Uhr vom Bahnhof zu verschiedenen Haltepunkten auf der Weinmeile und zurück. Auf der gesamten Weinwanderstrecke besteht am Sonntag Hundeverbot. https://www.freyburg-tourismus.de/

Auch an der Weißen Elster wird zünftig in den Weinfrühling gestartet: Beim „Anradeln“ auf der Weinroute am Fluss können die Teilnehmer an 17 Stationen zwischen Zeitz in Sachsen-Anhalt und Silbitz im Saale-Holzland-Kreis viel über den Weinanbau an der Elster erfahren - und manchen edlen Tropfen der Winzer von hier verkosten. Dazu gibt es Führungen, etwa im Schloss Crossen, und die Museen auf der Haynsburg warten auf Neugierige.https://www.vgem-dzf.de/de/weinrouten-a-d-weissen-elster.html