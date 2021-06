Weißer Pfau am Straßenrand - Vandalen in Turnhalle - Dieb wohl mit Durst und dreckigen Scheiben

Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Pfau gesichtet

Einen ungewöhnlichen Anblick erhielten am Mittwochnachmittag Autofahrer auf der Bundesstraße in Richtung Camburg. Wie ein Zeuge der Polizei mitteilte, steht am Straßenrand der vielbefahrenen Straße ein weißer Pfau. Im Gespräch mit einer weiteren Zeugin wurde der Polizei bekannt, dass das Tier vermutlich vor geraumer Zeit ausgesetzt wurde und seitdem in Gärten lebt. Das Tier hatte aber scheinbar keine Lust auf so viel Trubel und verschwand still und leise wieder in angrenzenden Auen.

Dieb wohl mit Durst und dreckigen Scheiben

Ein Dieb hatte vermutlich viel Durst und eine dreckige Scheibe. Wie ein Zeuge am Mittwochmittag mitteilte, wurde in seine Kellerbox am Salvador-Allende-Platz in Jena eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich Zugang zum Untergeschoss des Mehrfamilienhauses. Hier hebeln die unbekannte den Schließbügel des Kellers auf und entwenden drei Kästen Bier und Scheibenreinigungsmittel im Gesamtwert von etwa 100 Euro.

Vandalen in Turnhalle in St. Gangloff

In der Nacht auf Mittwoch haben sich Unbekannte an der Turnhalle der ehemaligen Schule in St.Gangloff zu schaffen gemacht. Der oder die Täter haben eine Plastik-Sitzbank und einen Lichtschalter am Objekt angeschmort. Weiterhin hatten sich die Unbekannten mit lilafarbener Sprühfarbe "künstlerisch" an der Hausfassade ausgelassen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

