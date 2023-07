Weitere Sperrung im Zentrum von Jena

Die Weigelstraße in Jena wird wegen Arbeiten an der Fernwärmeleitung gesperrt.

Jena. Neben der Großbaustelle am Roten Turm gibt es ab der kommenden Woche eine weitere Baustelle im Zentrum von Jena. Auch andernorts wird gearbeitet.

Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in Jena in der neuen Woche auf weitere Sperrungen einstellen. Neben der Großbaustelle am Roten Turm kommt es auch im Zentrum zu weiteren Arbeiten.

Weigelstraße

Die Weigelstraße wird wegen des Austauschs von Fernwärmeleitungen ab Montag, 17. Juli, bis zum 1. September voll gesperrt. Die Zufahrt zur Jenergasse und der Straße Hinter der Kirche ist jedoch weiterhin möglich, teilt die Stadt Jena mit. Fußgängerinnen und Fußgänger sowie Radfahrende könnten die Baustelle passieren.

Lessingstraße

Die Lessingstraße wird ebenfalls ab Montag, 17. Juli, bis zum 4. August auf Höhe der Hausnummer 8 voll gesperrt. Grund dafür ist die Neugestaltung von Außenanlagen.

Krippendorf

Bereits jetzt kündigt die Stadt eine Vollsperrung in Krippendorf an, die vom 24. Juli bis zum 11. August dauert. Dann wird wegen Tiefbauarbeiten und Kabelverlegungen die Zufahrt aus Richtung Closewitz und Lützeroda nicht möglich sein. Die Umleitung führt über Vierzehnheiligen.

Super-Sommerbaustelle am Roten Turm in Jena