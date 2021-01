Jena Außerdem meldete das Gesundheitsamt am Montag elf positive Tests.

Corona: Weiterer Todesfall in Jena

Dem Fachdienst Gesundheit wurden am Sonntag bis 24 Uhr elf weitere positive Nachweise auf SARS-CoV-2 Infektionen gemeldet. Sechs Personen konnten als genesen eingestuft werden. Eine Person ist an den Folgen der Covid-19-Infektion gestorben, teilte die Stadt mit. Es ist der dritte Todesfall in Jena seit dem Jahreswechsel. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Die Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt bei 185. 17 Jenaer werden im Zusammenhang mit Covid derzeit im Krankenhaus behandelt,

davon handelt es sich um drei schwer erkrankte Menschen.

Laut Intensivbettenregister werden am Jenaer Klinikum insgesamt derzeit 28 Menschen mit Covid-Nachweis intensivmedizinisch behandelt. Das Klinikum hat viele Patienten aus dem Umland und ganz Thüringen aufgenommen. Damit sind etwa 27 Prozent der Jenaer Intensivbetten mit Covid-Fällen belegt.

Im Laufe der Woche geht allen Einwohnern ab 80 Jahren ein Brief zu, in dem das Prozedere der Impfanmeldung erklärt wird. Die Organisation und Vergabe der Impftermine erfolgt ausschließlich über das Land Thüringen und das Portal www.impfen-thueringen.de.

Derzeit sind leider alle Termine vergeben. Das Land Thüringen informierte, dass ab Freitag, 8. Januar im Portal wieder Anmeldungen vorgenommen werden können. Die Stabsleitung ruft alle Angeschrieben auf, die Möglichkeit der Impfung gegen das Covid-19-Virus zu nutzen.

Parallel dazu war die Stabsleitung auch mit allen Pflegeeinrichtungen der Stadt im Austausch, um bei der Vorbereitung der Anmeldeformalitäten für Bewohner und Pflegekräfte zu unterstützen. Es wird von einem zeitnahen Impfbeginn in den Einrichtungen ausgegangen. Über die Termine und den Ablauf bestimmt das Land zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringens, die mobile Impfteams nach Jena senden werden.