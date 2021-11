Weiterer Todesfall in Jenaer Pflegeheim

Jena. Stadt Jena meldet 78 neue Coronafälle

Die Stadt Jena bestätigt einen weiteren Todesfall im Pflegeheim Vitanas. Die Person sei weit über 90 Jahre alt gewesen und habe sich mit dem Corona-Virus infiziert gehabt. Damit sei innerhalb von kurzer Zeit die achte Person in Folge eines Ausbruchsgeschehens in dieser Einrichtung gestorben, betont das Rathaus am Dienstag.

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert-Koch-Institut am Montag 78 Neuinfektionen mit dem Virus gemeldet. In folgenden Kindertagesstätten und Schulen sind Infektionen oder Folgefälle aufgetreten: Kita Tausendfüßler, Ernst-Abbe-Gymnasium, Trießnitzschule, Galileoschule, Schillerschule, Leonardoschule, Gemeinschaftsschule Wenigenjena, Sportgymnasium, Otto-Schott-Gymnasium. Die Statistik:

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Anzahl aktiver Fälle: 1729

davon in den vergangenen

24 Stunden: 78

stationäre Fälle: 35

davon auf Intensivstation: 5

Hospitalisierungsinzidenz: 0,9

prozentuale ITS-Belegung

(thüringenweit): 31,6 Prozent

Infektionen der vergangenen

sieben Tage: 733 (Vortag: 701)

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 662,00 (Montag: 643,0,

Sonntag: 706,2)

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 7427

Verstorbene insgesamt: 98 (+1)