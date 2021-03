Weiteres Testzentrum öffnet in Jena

Jena. Die Möglichkeit, sich in Jena per Schnelltest auf das SARS-CoV-2 Virus überprüfen zu lassen, wird sehr gut angenommen. Ab Freitag können sich Bürger auch im Noll-Garten testen lassen.

Jenaer Bürgerinnen und Bürger erhalten an einem weiteren Standort die Möglichkeit, sich kostenlos auf Sars-Cov-2 testen zu lassen. Die Teststation ist ab Freitag im Noll-Garten (Eingang am Durchgang Oberlauen- zur Unterlauengasse) erreichbar. Geschultes Personal führt dort Montag bis Samstag, 10 bis 14 Uhr, die Antigen-Schnelltests bei symptomlosen Bürgern durch. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

„Wegen der hohen Nachfrage hat sich der Krisenstab der Stadt Jena dazu entschlossen, die Öffnungszeiten der Testzentren Ernst-Schneller-Straße 10 und F-Haus ab sofort zu erweitern“, heißt es zudem von der Stadt. In der ersten Woche konnten über 600 Personen getestet werden, bei sechs Personen zeigte der Antigen-Schnelltest ein positives Ergebnis an, das mittels PCR-Test überprüft werden musste.

Öffnungszeiten vom 12. bis 21. März: