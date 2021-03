Wem gefällt die Plastikwelt?

Er habe immer in einer großen Stadt leben wollen, sagt Syed Asif Hussein, der in einer ländlichen Gegend in Pakistan aufwuchs, die bekannt sei für den Mandarinen-Anbau. Doch nach sieben Jahren in Dubai habe er die Nase voll. „Das ist eine Stadt aus Plastik“, sagt er. Alles sei künstlich.

So kehrt Syed Asif Hussein der Plastikwelt den Rücken und kommt mit seinen drei Katzen nach Thüringen, während es die deutschen Influencer, diese neue Berufsgruppe, bestehend aus Menschen mit nahezu grenzenlosem Mitteilungsbedürfnis, Ego und Smartphone-Speicher, nach Dubai zieht. Denn in der Plastic-fantastic-world ist nicht nur alles richtig hübsch zu fotografieren, es lebt sich dort auch steuerfrei, und wen juckt es schon, dass man sich per Vertrag verpflichtet, Dubai ausschließlich positiv darzustellen!?

Nach seiner Plastik-Kritik dürfte Syed Asif Hussein eine Karriere als Influencer in Dubai also ausschließen. Dabei machen sich Katzenvideos doch so gut in den sozialen Medien. Doch seine drei Stubentiger hat er nun zur Vermittlung an den Tierschutzverein Jena geben müssen. Sie sind im Studentenwohnheim nicht erlaubt. Globale Kommunikation studiert er in Erfurt – wo wir schon wieder bei den Influencern wären, die ja auch global kommunizieren, nur eben irgendwie künstlich.