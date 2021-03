Wenig Beute, viel Schaden: Toilettengeld zum zweiten Mal innerhalb einer Woche in Kahla geklaut

Die Täter richteten erheblichen Schaden an - und das wegen gerade mal 15 Euro wie am Montag.

Kahla. Nachdem Vandalen bereits am Montag die Geldkassetten einer öffentlichen Toilette in Kahla geplündert hatten, hatten sie es im neuesten Fall auf eine Behindertentoilette abgesehen - und richteten erheblichen Sachschaden an.

Bereits am Montag waren Unbekannte in Kahla auf der Suche nach Bargeld. Ziel des Angriffs waren die öffentlichen Toiletten am Markt. Aus den Geldebehältern, die gewaltsam geöffnet wurden, nahmen die Täter ungefähr 15 Euro mit, richteten jedoch einen Sachschaden von mindestens 100 Euro an.

Mittwochvormittag wiederholte sich das Ganze erneut. Diesmal hatten es die Unbekannten auf die Behindertentoiletteabgesehen. Abermals öffneten sie die Geldkassetten und entwendeten das Bargeld.

Auch wenn im aktuellen Fall die Höhe des Beutegutes noch nicht ausgemacht ist, ist eines klar: Der Sachschaden ist abermals weitaus höher.

