Wenige Einsätze für Jenas Feuerwehr

Jena. Jena zählt seit Donnerstag 20 Einsätze. Paradiespark und die Oberaue abgesperrt

Die Feuerwehr Jena musste bis Sonntagmittag nur zu wenigen sturmbedingten Einsätzen ausrücken. Insgesamt waren es 20 seit Beginn der Windböen am Donnerstagabend. Vorwiegend Äste, Werbetafeln und ein Baum seien zu beräumen gewesen, teilte das Rathaus am Sonntag mit.

Trotzdem wurden vorsichtshalber am Samstagmorgen der Paradiespark und die Oberaue abgesperrt. Es besteht kontinuierlich die Gefahr herabfallender Äste. „Es besteht Lebensgefahr“, informierte die Stadtverwaltung auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Der Kommunalservice werde die Wege nach Abflauen der Winde voraussichtlich erst Dienstag vollständig beräumen können, sagte Rathaussprecher Kristian Philler.

Der Pegelstand der Saale hat den Meldebeginn erreicht, aber werde laut Prognose die Meldestufe 1 nicht überschreiten. Das Treibgut, welches sich an den Brücken angesammelt hat, wird ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem Kommunalservice ab Dienstag entfernt. Am Wochenende erwartet der Hochwasserbereitschaftsdienst des Thüringer Umweltministeriums eine Zunahme der aktuellen Hochwasserlage. Der Dienste sei ist für das Wochenende in Bereitschaft versetzt. Am Montag besucht Umweltministerin Anja Siegesmund (Bündnisgrüne) die Hochwassernachrichtenzentrale in Jena.

Ein anderes Bild zeigt sich in den umliegenden Kreisen. So wurden durch die Leitstelle der Feuerwehr in Jena für den Saale-Holzland-Kreis seit Donnerstag 69 Sturmeinsätze koordiniert und für den Kreis Saalfeld-Rudolstadt 113. Hier werden die zuständigen Forstämter noch längere Zeit mit Beräumungen in den Wäldern beschäftigt sein.

Für den Jenaer Raum werden eine stürmische Nacht zum Wochenbeginn und dann starke Windböen zum Montagmittag erwartet. Deshalb gelte weiterhin die Warnung vor herabfallenden Ästen und Gegenständen. „Vor Aufenthalten in Parks und besonders in Wäldern wird strikt abgeraten“, sagte Philler.