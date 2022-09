Wenigenjena feiert sein Sommerfest

Jena. Neuer Festplatz und Programm in Wenigenjena bereits Freitag mit Musik und mehr

Nachdem coronabedingt zwei Jahre pausiert werden musste, wird das Wenigenjenaer Sommerfest unter dem Motto „Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt“ wieder gefeiert, diesmal aber an anderem Ort, nämlich am Jenzigweg. Der Festplatz erstreckt sich vom DRK-Platz am Jenzigweg über die Marie-Juchacz-Straße und den Hof von Leonardo und Eastside. Die Marie-Juchacz-Straße wird am Samstag, 10. September, für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein. Vorbereitet wurde das Fest von einem ehrenamtlichen Team – bestehend aus Bürgern des Stadtteils.

Bereits am Freitag wird traditionell 16.30 Uhr zu einem stadtgeschichtlichen Film in den Schillerhof eingeladen, diesmal wird die Doku über die Geschichte der Ernst-Abbe-Bücherei gezeigt, wozu auch die Autorin anwesend sein wird. 18 Uhr gibt es zwei Angebote: eine Stadtteilführung „Wenigenjena im Wandel der Zeit“ (Start an der Grüne Tanne), während es auf dem Festplatz am Jenzigweg heißt „Singen macht Freude“ mit dem Jenaer Kneipenchor und allen Sangesfreudigen. Ab 20 Uhr steht die Rock-Pop-Band DINa4 auf der Bühne.

Am Sonnabend beginnt das Programm am Jenzigweg um 11 Uhr mit dem Jenzigchor und endet mit Feuerwerk gegen 21.45 Uhr.