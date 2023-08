Wenigenjena: Tote Bäume werden gefällt

Behinderungen gibt es in der Karl-Liebknecht-Straße

Jena. Maßnahmen dienen der Verkehrssicherheit in Jena

Begonnen haben in der Karl-Liebknecht-Straße sogenannte Maßnahmen zum Freischnitt des Lichtraumprofils der Straße. Nach Angaben der Stadtverwaltung soll auch das Totholz an den straßennahen Bäumen entfernt werden. Diese Schnittmaßnahmen erfolgen in dem Abschnitt zwischen Jenzigweg und der Brücke Gembdenbach. Sie sollen vor allem die Verkehrssicherheit gewährleisten.

In diesem Zusammenhang würden auch einzelne abgestorbene Bäume gefällt werden, sagt Rathaussprecherin Roswitha Putz. Wegen des dichten Gehölzbestandes seien an diesem Standort keine Ersatzpflanzungen möglich beziehungsweise sinnvoll.

Die Arbeiten haben am Mittwoch begonnen. Wo es genau Ersatzpflanzungen geben werde, stehe noch nicht fest.