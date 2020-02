Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wenn der Opa mit dem Enkel E-Bus fährt

Die Elektro-Busse sind im Liniendienst des Jenaer Nahverkehr angekommen. Wie schon unmittelbar nach der Jungfernfahrt gibt es Fahrgäste, die nur deshalb mal mit der Linie 15 fahren, um mal das E-Bus-Gefühl zu haben. Öfters sind dabei Eltern und Großeltern mit ihren Kinder oder Enkeln zu sehen. So zum Beispiel Wolfgang Mönch, der am Montag unterwegs war.

„Die neuen Busse sind sehr schick, und das Mitfahren ist sehr beeindruckend“, erzählte der Senior aus dem Nordgebiet. Seinem Enkel gefiel vor allem der Schub, und dass der Bus so schön summe wie eine Straßenbahn. An der Endhaltestelle dann auch ein kurzes Gespräch mit dem Busfahrer. Der erzählte, dass es viel mehr Spaß mache, einen E-Bus zu fahren. Gerade die jüngeren Diesel-Busse seien schon recht laut. Das summe einem nach Schichtende das Ohr. Ganz anders der E-Bus. Der Enkel interessierte sich auch für das Cockpit des Busses. Was ist das für ein großes rundes Instrument neben dem Tacho? Antwort: Das zeigt an, ob gerade Strom aus den Batterien entnommen oder beim Bremsen eingespeist wird.

Beim Nahverkehr sind mittlerweile alle drei neugekauften Elektro-Busse auf der Linie 15 und ausschließlich dort im Einsatz. „Allerdings laufen noch Schulungen der Fahrer und Werkstattmitarbeiter, so dass nicht alle drei Busse jeden Tag im Linienverkehr unterwegs sein können“, sagte Nahverkehrssprecherin Anja Tautenhahn. Seit letzten Donnerstag setze der Jenaer Nahverkehr weiterhin all die Dinge um, die er sich im Zusammenhang mit dem E-Bus-Projekt vorgenommen habe.

Und wie fahren die neuen Busse? „Für ein erstes Fazit ist es sehr früh, allerdings kann man in den wenigen Tagen sagen, dass soweit alles planmäßig und ohne unvorhergesehene Komplikationen läuft“, sagt Anja Tautenhahn. Insgesamt sehe es der Nahverkehr als seine Aufgabe an, den Bus-Fuhrpark langfristig auf Busse mit elektrischem Antrieb umzustellen, für eine umweltfreundlichere und leisere Stadt.

690.000 Euro kostet so ein Elektro-Bus, das ist etwa doppelt so viel, wie ein herkömmlicher Stadtbus. Und natürlich wird die E-Bus-Einführung auch lebhaft in den sozialen Netzwerken diskutiert. Dort kommen auch E-Bus-Skeptiker zu Wort, die den durch Fördergelder getragenen „Elektrowahn“ gar nicht gut finden und auf Probleme in anderen Städten hinweisen.

Bei der Jungfernfahrt hatte Nahverkehrschef Andreas Möller sinngemäß gesagt, dass die Technik der heutigen Busse so ausgereift sei, dass man ganz fest mit einem stabilen Betrieb unter den Jenaer Bedingungen rechne. Zumindest nach den ersten 100 Betriebsstunden gibt ihm die Praxis recht.