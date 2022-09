Wenn Jenas OB von magischen Momenten schwärmt

Jena. Zum Freiwilligen-Tag am 17. September gibt es 30 Mitmachaktionen in Jena und im Saale-Holzland-Kreis.

Äpfel-Pflücken, mit Senioren spazieren gehen, Müllsammeln, Gartenarbeit und viele weitere Aktionen überall im Jenaer Stadtgebiet suchen viele helfende Hände: Am Samstag, 17. September, lädt die Freiwilligenagentur der Bürgerstiftung Jena Saale-Holzland wieder alle Jenaer und Jenenser ein, sich überall im Stadtgebiet beim Freiwilligentag zu engagieren.

Insgesamt gibt es 30 weitere Mitmachaktionen überall im Stadtgebiet und zwei auch im Saale-Holzland-Kreis, die fleißige Freiwillige suchen. Vom Spazierengehen mit Seniorinnen und Senioren, Gartenarbeiten, Zackenschoten-Stechen, Kuchenbacken oder Mitarbeit in der Kleiderkammer ist für jeden Geschmack etwas dabei. Etwas außer der Reihe findet eine Aktion bereits an diesem Samstag statt: Die Gartenarbeiten auf dem Johannisfriedhof zur Vorbereitung des Johannismarkts. Hier können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Rasen mähen, Hecken schneiden, Laubrechen, Efeu beschneiden. Wie bei den meisten anderen Aktionen auch ist für die Verpflegung der Freiwilligen gesorgt.

Theaterhaus: startklar für die Spielzeiteröffnung

Schon als Student hat zum Beispiel der Jenaer FDP-Oberbürgermeister beim Freiwilligentag mitgemacht, mittlerweile ist er Schirmherr der Aktion und schwärmt von den magischen Momenten, „wenn man gemeinsam im Morgennebel auf die Orchideenwiesen bei Leutra geht.“ Thomas Nitzsche schätzt den Tag als Gelegenheit, mal runter vom Schreibtischstuhl zu kommen und alte Bekannte wiederzutreffen, da er schon seit Jahren immer bei der Orchideenwiesenpflege-Aktion der Sielmanns Naturranger und des Nabu dabei ist.

Auch schon oft dabei und in diesem Jahr wieder vertreten: Das Theaterhaus mit der Aktion „Wir machen das Haus startklar für die Spielzeiteröffnung“. Andrea Hesse vom Theaterhaus freut sich schon auf die Helferinnen und Helfer: „Für uns ist das eine super Gelegenheit, dass wir uns Leute ins Haus holen, die eine Außensicht haben und uns noch aufmerksam machen können auf Sachen, die nicht gut aussehen und die uns vielleicht gar nicht mehr auffallen.“

Der Freiwilligentag bietet die Möglichkeit, ganz unverbindlich einige Stunden an einem Projekt der Wahl mitzuarbeiten ohne dass die Teilnehmenden damit Verpflichtungen eingehen. Die Veranstaltung findet in Jena schon seit fast 20 Jahren statt und lockt regelmäßig hunderte Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Am 17. September ist ein Abschlussfest am Faulloch geplant, mit Apfelsaftverkostung, Musik und Buffet.

Weitere Informationen: engagiert-in-jena.de