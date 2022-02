Wenn sich Schaum in den Flüssen rund um Jena bildet

Saale-Holzland. Umweltamt des Saale-Holzlands informiert zu einem Naturphänomen

Das Umweltamt des Saale-Holzland-Kreises macht auf teils ungefährliche Schaumbildung auf Gewässern aufmerksam. Oftmals werde dies auf eine menschengemachte Gewässerverunreinigung zurückgeführt, doch es könne auch natürlichen Ursprungs sein.

„Beim Abbau von organischem Material wie z. B. Blättern, Algen, Pollen, anderen Pflanzenresten sowie Insekten können Substanzen entstehen, die ähnlich wie Seife oder Waschmittel wirken. Besonders an Stellen mit Wellen und turbulenten Strömungen kommt es dann zur Schaumbildung auf Gewässeroberflächen“, wird mitgeteilt. Oft sammle sich der Schaum in ruhigeren Gewässerabschnitten und könne weißlich, gelblich oder durch Humusteilchen auch bräunlich gefärbt sein. Er riecht nach Erde oder Fisch und zerfällt in Probeflaschen. Häufig trete das Phänomen an ersten warmen Tagen im Frühjahr auf oder bei Regenfällen nach längeren Trockenzeiten.