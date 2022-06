Wenn zwei Besen jazzen - die Jenaer „Old Time Memory Jazzband“ feiert 60. Geburtstag

Die „Old Time Memory Jazzband“ wurde vor 60 Jahren in Jena gegründet, bis heute sind die Musiker dem Musikstil treu geblieben. In der aktuellen Besetzung laden die Musiker am 17. September zum Jubiläumskonzert.

Jena. Seit 1962 wird in Jena dem Erbe Satchmos nachgeeifert: Jubiläumskonzert am 17. September

Gemeinsam mit ihrer „Old Time Memory Jazzband“ werden Gunnar und Heike Besen in diesem Jahr 60 Jahre. Seither eifert die Jenaer Band dem großen „Satchmo“ nach und orientiert sich am Jazz der 20er-Jahre, bringt aber auch den Chicago-Dixieland auf die Bühnen in Jena und weit darüber hinaus. Seitdem Studenten der Jenaer Friedrich-Schiller-Universität im Jahr 1962 die „Old Time Memory-Jazzband“ gegründet haben, gab es 36 Bandmitglieder, die immer wieder wechselten, doch stets sei der Stil der Band erhalten geblieben, sagt Bandleader, Sänger und Trompeter Gunnar Besen, der bereits seit 1983 Teil der Band ist und im Jahr 1987 die Leitung der Band übernahm.

Medizin- und Theologiestudenten gründeten die Band

„Ich habe Gunnar die Band zum 25. Geburtstag geschenkt“, scherzt der über 80-jährige Gunter Mlynski am Telefon. Er ist der Gründer der „Old Time Memory Jazzband“. 1987 zog Mlynski nach Usedom, wo er bis heute lebt und noch immer jährlich von der Jenaer Band besucht wird. „Die ersten Mitglieder waren Medizin- und Theologiestudenten – musikalische Autodidakten“, erinnert sich Mlynski. „Der Jazz schwappte aus den USA auch in die DDR, und die Studenten hatten einfach Lust auf diese Musik“, sie sei mit einem Lebensgefühl verbunden gewesen, so Mlynski. „Als ich 1987 ging, konnte ich das mit ruhigem Gewissen tun, denn ich wusste, dass Gunnar und Heike die Stilrichtung der Band beibehalten werden. Gunnar führte die Band nicht nur weiter, mit ihm machte die Band auch einen qualitativen Sprung.“

Gleiche Instrumenten-Besetzung damals wie heute: Die „Old Time Memory Jazzband“ wurde vor 60 Jahren von Posaunist Gunter Mlynski (rechts) in Jena gegründet, bis heute ist die Band dem Musikstil treu geblieben. Foto: privat

Mlynskis Weggang war nicht die einzige Trennung, die die Band überstand: Auch die Trennung des Ehepaars Gunnar und Heike Besen führte nicht zu einem Zerfall. Reichte es auch nicht ganz für die private Partnerschaft, die Liebe zum Jazz vereint die beiden Besens bis heute in der Band. Damit ist Heike Besen bis heute die einzige Frau, die je zur Band gehörte – und das an einem außergewöhnlichem Instrument: am Sousaphon. „Es sei selten, dass dieses Instrument von einer Frau gespielt werde“, erklärt Gunnar Besen. Das Sousaphon sei eine Art umgebaute Tuba, die für die Kavallerie erfunden worden sei. „Man kann sie mit einer Hand spielen und die andere Hand ist zum Reiten frei.“ Heike Besen nutzt die freie Hand nicht, um Zügel zu halten, sondern um die High-Hat zu schlagen. Die Instrumentenbesetzung sei stets gleich geblieben: Neben dem auffälligen Sousaphon, erklingen Trompete, Posaune, Klarinette, Banjo und Piano. Pianist Johannes Schlecht ist der einzige Profi-Musiker im Team und seit nunmehr fünf Jahren dabei. Doch schon zwischen 1968 und 1972 gehörte Schlecht zur Band – legte eine 50-jährige Pause ein und kehrte zurück. Christian Wegner am Banjo sei im echten Leben Apotheker und halte seit 30 Jahren Leib und Seele der Bandmitglieder zusammen. Die Klarinette spielt Thomas Kniese, der eigentlich Mathe-Physiklehrer ist, und der Theologe Tilman Krause, der bereits seit mehr als 30 Jahren in der „Old Time Memory Jazzband“ Posaune spielt, ist auch singend zu erlebend. So vereint die Jazzband verschiedene Professionen.

Jenaer nehmen auch an Festivals im Ausland teil

„Alle Bandmitglieder haben irgendwann mal in Jena gelebt, doch mittlerweile bin ich der einzige, der sich noch Jenaer nennen kann“, sagt Gunnar Besen. Über die Jahre habe es die Musiker an verschiedene Orte verschlagen, trotzdem schaffe man es noch, sich zum Proben zu treffen und etwa 15- bis 20-mal im Jahr auf der Bühne zu stehen. „Unsere Hauptspielzeit ist die Open-Air-Saison“, sagt Gunnar Besen. Deutschlandweit trete die Band auf, aber auch im Ausland: Frankreich, Holland, Dänemark, Georgien oder Tschechien – hier stand die „Old Time Memory Jazzband“ bereits auf verschiedenen Bühnen. Die Jenaer nahmen auch an Festivals teil, darunter das Internationale Dixieland Festival in Dresden oder auch die International Competition of Jazz New-Orleans in Saint-Raphaël.

Doch vermutlich gehörten die beiden Reisen ins US-amerikanische New Orleans, in die Geburtsstadt des Jazz, zu den unvergesslichsten Banderlebnissen. Hier ging es mit dem Dampfschiff „Natchez“ über den Mississippi. Im French Quarter, dem historischen Zentrum der Stadt, das für sein pulsierendes Nachtleben, die Jazzclubs und lauten Bars mit starken Cocktails bekannt ist, spielten die Jenaer Jazzer in „Fritzel’s European Jazz Pub“. Von den 836 Auftritten, die Gunnar Besen während seiner Zeit mit der „Old-Time-Memory-Jazzband“ zählte, gehörten die Konzerte in New Orleans sicher zu den bleibenden, schönen Erinnerungen. Von denen will die Band auch in Zukunft noch viele weitere schaffen – vielleicht bereits mit dem Jubiläumskonzert im Volksbad.

Am Samstag, 17. September, ab 20 Uhr präsentiert die „Old Time Memory Jazzband“ im Volksbad Jena ein Jubiläumskonzert. Karten gibt es bereits jetzt in der Tourist-Information sowie online auf ticketshop-thueringen.de