Eigentlich ist es wunderbar, dass unser Stadtrat jetzt auch das Videokonferenzsystem Big Blue Button (BBB -- deutsch: großer blauer Knopf) kennenlernt. Jenaer Home-Schüler plagen sich schon seit Monaten damit herum. Einige sagen, das System sei blöd, weil ständig das Bild einfriert oder es ein Echo gibt. Meist sind das Technikprobleme.

Woran es liegt, dass BBB in der Stadtratsarbeit zuletzt hakte, ist noch unklar. Bekannt ist aber, warum die Stadt von professionellen Software-Alternativen wie Zoom Abstand nimmt. Es bestehen vor allem Datenschutzsorgen, wie sie auch an den Schulen zum Wechsel auf BBB führten. Der blaue Knopf nutzt keine externen Server zur Datenspeicherung, womit ausgeschlossen ist, dass Informationen abfließen. Man weiß ja nie: Wegen der perfekten Auswertungsmechanismen amerikanischen Sicherheitsbehörden könnte eine flapsige Bemerkung in der Videokonferenz bei der nächsten USA-Einreise zu Problemen führen. Einige Leser werden jetzt sagen: Was soll ich in New York, wenn ich wegen der „Notbremse“ nicht mal bis nach Neustrelitz in Mecklenburg darf? Andererseits, es wäre schon blöd, wenn der US-Geheimdienst geheime Stadtratsbeschlüsse mitliest. Die nächste verdeckte Operation könnte in Jena als Freibad-Eröffnung getarnt sein.