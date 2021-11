Wer wir sind: Lena Gorelik liest in Jena

Jena. 27. Lesemarathon in Jena: Am Freitag ist Lena Gorelik mit ihrem Roman „Wer wir sind“ zu Gast.

Beim 27. Lesemarathon wird auf Einladung der Ernst-Abbe-Bücherei Lena Gorelik am Freitag in der Rathausdiele aus ihrem im Mai erschienenen autobiografischen Roman „Wer wir sind“ lesen.

Geboren 1981 in Sankt Petersburg, kam Lena Gorelik 1992 tschland. In „Wer wir sind“ beschreibt sie ihr Leben vor der Ausreise, die ersten Jahre in Deutschland und den Einfluss, den die Emigration auf sie und ihre Familie hat. Goreliks Roman zeigt, dass die Identität gerade im Zwiespalt zwischen Stolz und Scham, Eigensinn und Anpassung, Fremdsein und allem Dazwischen stark wird.

Mit dem Programm unterstützt die Kulturstiftung des Bundes Kulturinstitutionen dabei, sich intensiver mit Migration und kultureller Vielfalt auseinanderzusetzen und neue Zugänge und Sichtbarkeiten für Gruppen der Gesellschaft zu schaffen, die bislang nicht angemessen erreicht wurden.

Freitag, 12. November, 19.30 Uhr. Die Lesung ist kostenfrei. Um Anmeldung unter eab@jena.de oder vor Ort in der Bücherei wird gebeten. Es gelten die aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen.