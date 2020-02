Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werkschau der Thüringer Keramiker in Bürgel und Dornburg

Im Jahre 1660 gründeten fünf Töpfer in Bürgel eine Innung, die über Produktion, Handel mit Töpferwaren und die Ausbildung des Nachwuchses wachte. Die Produkte der Bürgeler Töpfer waren in den Haushalten in der gesamten Region gefragt, wurden in Orten bis zu 100 Kilometer Entfernung verkauft. Die Mitglieder der Zunft waren kreativ und einfallsreich und haben der Bedrohung ihres Handwerks durch die Industrialisierung immer wieder neue Materialien, Technologien oder Formen entgegengesetzt. Im Keramikmuseum, übrigens dem einzigen in Mitteldeutschland, werden reichlich viele Beispiele vorgestellt.

Fleiß und Kreativität sichert Bürgeler Töpfern jahrhundertelang das Überleben

Bis heute ist das Töpferhandwerk in Bürgel stark vertreten – acht Werkstätten gibt es hier. Und Bürgeler Töpfer sind auch in jener Werkschau stark vertreten, mit der die Thüringer Töpferinnung demnächst ihre Kreativität und Handwerkskunst unter Beweis stellt. Birgit Greiner, Yvette Klein und Günter Reichmann sind dabei, aber auch Brit Heide aus Triptis, die neue Innungsobermeisterin, oder Katrin Fröderking und Annette Möbius aus Jena.

30. Geburtstag der Thüringer Töpferinnung wird mit Werkschau gefeiert

Anlass der Schau, die am 7. März im Bürgeler Museum eröffnet wird, ist das Jubiläum „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“. Mehr als 50 Töpfermeister gehören heute der Thüringer Innung an, sie ist als starke Interessenvertretung der Zunft anerkannt und hat deshalb auch Mitglieder in Sachsen-Anhalt, Berlin oder Bayern.

Mehr als 30 der Innungsbetriebe stellen in der Jubiläumsschau Exponate vor, präsentieren Praktisches und Schönes in klassischen oder modernen Formen, hergestellt in verschiedenen Brenn- und Glasurtechnologien. „Die Schau gewährt einen fantastischen Einblick in die Vielgestaltigkeit des Thüringer Töpferhandwerks. Das Œuvre der Töpfereien reicht vom Gebrauchsgeschirr bis hin zum künstlerischen Einzelstück, von Engobe- und Fayencemalerei bis hin zu salzglasiertem Steinzeug“, berichtet Museumsleiter Konrad Kessler.

Vernissage am 7. März in Bürgel – zweite Schau Anfang April in Dornburg

Zu Vernissage der Schau wird am Sonnabend, 7. März, 15 Uhr, eingeladen. Die Veranstaltung wird musikalisch vom Weimarer Gitarren-Duo ,,The Swing States’’ umrahmt. Anfang April öffnet dann im Rokokoschloss Dornburg der zweite Teil der Jubiläumsausstellung. Unter dem Titel ,,Neue Thüringer Fayence und andere Glasurtechniken‘‘ werden dort passende Werke aus verschiedenen Töpferbetrieben präsentiert. In beiden Häusern sind die Exponate dann bis Ende Juli zu besichtigen.

Vernissage Sonderschau „30 Jahre Thüringer Töpferinnung“, Sonnabend, 7. März, 15 Uhr, Keramikmuseum Bürgel, Am Kirchplatz 2