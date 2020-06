Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Werkstattbesuche statt Töpfermarktbummel in Bürgel

Das dritte Juni-Wochenende ist bei Freunden irdener Kannen und Krüge im Kalender dick angestrichen. Da ist immer Töpfermarkt in Bürgel. Doch dieses Jahr fällt auch der wegen Corona aus. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Die Organisatoren des traditionsreichen Töpfermarktes, der für Keramiker immer auch ein umsatzstarker Treffpunkt ist, wollen Kunsthandwerkern wie Keramik-Liebhabern ein Alternativangebot machen. Am kommenden Wochenende, 20./21. Juni, veranstalten die Bürgeler Töpfereien einen Tag der offenen Werkstatt. In Bürgel kann man dann den Töpfern über die Schulter schauen. „Um das Angebot zu erweitern, werden im Keramik-Museum selbst vier weitere Töpfereien ihre Stände aufschlagen", informiert Museumschef Konrad Kessler. Mechthild Schinnerling aus Zeulenroda-Triebes, Antje Reinhardt aus Drößnitz (Weimarer Land) sowie Uta Mill und Katrin Fröderking aus Jena präsentieren hier ihre vielfältigen Töpferwaren.

Auch in der näheren Gegend öffnen Künstler ihre Werkstätten, so auch Yvette Klein in Rodigast, die außerdem Kolleginnen eingeladen hat, sich zu präsentieren. In Eisenberg wird die Töpferei von Brigitte und Peter Schliebner in der Mühlenstraße 10 ebenso für die Besucher geöffnet sein. Der Jenaer Keramiker Ragnvald Leonhardt wird seine Werkstatt vor dem Bauhaus-Werkstatt-Museum in Dornburg aufschlagen.

Aktuell ist im Keramik-Museum Bürgel die Sonderausstellung ,,30 Jahre Thüringer Töpferinnung‘‘ zu sehen. Hierbei präsentieren sich über 37 Töpfereien und Werkstätten mit ausgewählten keramischen Arbeiten. Der zweite Teil der Leistungsschau Thüringer Töpfer ist im Rokokoschloss Dornburg aufgebaut. Hier werden ,,Neue Thüringer Fayence und andere Glasurtechniken" aus verschiedenen Werkstätten gezeigt.

Keramikmuseum Bürgel: Di-So 11-17 Uhr; Werkstattmuseum Dornburg: Do-Di 10-17 Uhr