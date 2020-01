Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wetter extrem: Superhoch auch über Jena gemessen

Das Rekordhoch über Großbritannien hat Anfang dieser Woche auch in Jena zu sehr hohen Luftdruckwerten geführt. Das mächtige Hochdruckgebiet Ekart war dafür verantwortlich.

„In den Mittagsstunden des 20. Januar wurde an der Klimatologischen Mess-Station der Ernst-Abbe-Hochschule mit einer Barometerhöhe von 155 Meter über Normal Null (NN) ein Höchstwert des Luftdrucks von 1.021 Hektopascal gemessen“, berichtete Bernhard Kühn von der Wetterstation. Reduziert auf NN, also unabhängig von der Höhenlage, sind das 1.048 Hektopascal.

„Da Luftdruck eine sehr großräumige Erscheinung ist, erreichten die Nachbarstationen vom Max-Planck-Institut oder vom Deutschen Wetterdienst in Gera und Erfurt ebenfalls 1.047 bis 1.048 Hektopascal“, so Kühn.

Der bisherige Rekord an der Abbe-Hochschule mit 1.019 Hektopascal war etwas in die Jahre gekommen, stammte er doch vom 16. Februar 2008. Während das derzeitige Hoch von der Witterung her eher unspektakulär bleibt, sind durchlaufende Tiefdruckgebiete meist mit Sturm verbunden. Der niedrigste Luftdruck wurde am 16. Dezember 2011 mit 945 Hektopascal (reduziert 972) registriert, als Orkan Joachim über das Land fegte. So deutliche Extrema sind beim Luftdruck allerdings selten. In den letzten 20 Jahren bewegten sich an der Abbe-Hochschule 95 Prozent der Tagesmittel zwischen 973 und 1.007 Hektopascal. Der mittlere lokale Luftdruck an der Station beträgt 990 Hektopascal.

Auswirkungen auf die Gesundheit der Jenaer hat der extrem hohe Luftdruck nicht.