Trafen sich gestern vor der Jenaer Kinderklinik in Lobeda, dem Einsatzort des Geldes einer Altstoffsammlung: Sebastian Heckmann (von links), Felix Zintl, Joachim Rehbock, Bernd Wohlleben und René Bloßfeld.

Wie Altpapier kranken Kindern in Jena hilft

Altstoffe, Altpapier? Moment mal, da war doch was! Genau. Gelernte DDR-Bürger können sich erinnern an viele Einsätze zum Sammeln von Altstoffen. Das war einst groß angesagt, um die Wirtschaft mit wertvollen Sekundärrohstoffen zu versorgen. Und Altpapier nahm dabei eine wichtige Stellung ein. Nicht zuletzt, weil man in den Annahmestellen ordentlich Geld dafür bekam und sich viele Kinder ihr Taschengeld aufbessern konnten.