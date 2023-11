Akten, Akten, Akten: Wer böse Folgen der Bürokratisierung öffentlich beschrieben sehen will, kann sich an uns wenden.

Wie der Bürohengst springt in Jena

Thomas Stridde hat sich Gedanken gemacht zum Bürokratie-Abbau.

Die Redaktion lädt ein: Wer böse Folgen der Bürokratisierung öffentlich beschrieben sehen will, kann sich an uns wenden. Mit der Odyssee des Raumlüfter-Herstellers Inventer rund um eine neue Solaranlage, die nicht die Sonnenenergie für die firmeneigene Produktion liefern darf, geben wir hier ein Beispiel.

Denkt man über zu weit ausgebreitete Bürokratie länger nach, bleibt wohl zu beachten: Mit Holzhammer und Kettensäge gegen Bürokratisierung vorgehen zu wollen, wäre wohlfeil. Gut erinnerlich ist zum Beispiel ein Youtube-Video, das vor zwei, drei Jahren im Hort der lokalen Bürokratie – in der Stadtverwaltung – die Runde machte unter dem Motto „Haach, wenn wir doch anders könnten“: Es zeigte Hunderte Riesenbagger, die in einer chinesischen Stadt über Nacht an einer Groß-Brache Platz schafften für neue Verkehrswege.

Bedenket: Bürokratie ist Demokratie, wo Rechte irgendwie Beteiligter und etwa des Naturschutzes berücksichtigt werden. Eine andere Frage mag sein, ob die Deutschen es mit der Rechtssicherheit nicht übertreiben. Die hat immer Vorfahrt.