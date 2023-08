Wie ein Jenaer Stammtisch junge Leute ins Fantasyreich Tolkiens führen will

Jena. Thüringer Tolkien-Tag auf der Festwiese am Braugasthof Papiermühle Jena

In diesem Jahr wird es neben den Tolkien-Tagen am Linken Niederrhein einen weiteren Tolkien-Tag geben – und zwar in Thüringen: Am Samstag, 30. September, findet in Jena der Thüringer Tolkien-Tag auf der Festwiese am Braugasthof Papiermühle statt. Der DTG-Stammtisch Jena hat sich dieser Aufgabe mit großer Freude und Begeisterung verschrieben. Nun hat der Vorverkauf begonnen.

Bereits seit Jahresbeginn laufen die Planungen für den Thüringer Tolkien Tag. Für den Großteil der Mitglieder des Tolkien Stammtischs Jena ist die Organisation einer Veranstaltung dieser Größenordnung zwar neu. Aber großes Engagement, die Begeisterung für die Sache sowie viel Unterstützung und Rückhalt durch den Verein und andere Stammtische lassen die Idee stetig wachsen und sich weiterentwickeln.

Seit 5. August sind die Tickets für die Veranstaltung im Vorverkauf auf https://tickets.tolkien-in-jena.de erhältlich. Am Veranstaltungstag selbst wird es eine Tageskasse geben. Dennoch sei in eigener Sache darauf hingewiesen, dass insbesondere der Vorverkauf eine solche Veranstaltung erst planbar und möglich macht.

Worauf dürfen sich die Gäste freuen? Mit dem Tollkühn Podcast wurde bereits der erste große Programmpunkt enthüllt. Außerdem sind kreative Workshops und ein lebhaftes Bühnenprogramm geplant; Händler*innen wurden eingeladen.

Im Lesezelt wird es gemütlich, wenn aus dem vielfältigen Werk Tolkiens gelesen wird sowie Vorträge rund um Mittelerde gehalten werden. Eine Hüpfburg und gezielte Angebote für Kinder sorgen dafür, dass Familien eine abwechslungsreiche Zeit auf dem Thüringer Tolkien Tag verbringen können. Natürlich wird auch für das leibliche Wohl der Besucher*innen gesorgt.

Der DTG-Stammtisch Jena möchte mit dem Thüringer Tolkien-Tag eine Veranstaltung schaffen, die sowohl altgediente Zauberer als auch junge Hobbits fasziniert und erfreut. Groß und Klein, Jung und Alt sollen hier die Gelegenheit haben, die wunderbare Welt Tolkiens wiederzufinden oder neu zu entdecken. Der Tolkien-Tag wird mit viel Herzblut und Engagement ehrenamtlich organisiert und soll in gemütlicher und familiärer Atmosphäre Menschen zusammenbringen. Der DTG-Stammtisch Jena will dazu beitragen, die Erinnerung an die Geschichten Tolkiens zu bewahren und einer Generation neuer Leser*innen Zugang zu einem der Begründer der modernen Fantasyliteratur zu ermöglichen.

Über die Social-Media-Kanäle https://www.instagram.com/tolkienstammtischjena und https://www.facebook.com/tolkienstammtischjena wird es regelmäßige Programm-Updates geben. Eine Zusammenfassung wird auf https://www.tolkien-in-jena.de nachzulesen sein.