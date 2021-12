Wie eine Jenaer Firma den Verkehr in Indien sicherer machen will

Jena. Fahrermonitorsystem: Wie ein Jenaer Start-Up die Sicherheit in der Berufskraftfahrer-Branche erhöhen will

Verkehrsunfälle sind in Indien häufig. Jedes Jahr sterben dabei Hunderttausende in dem Land. Straßen und Fahrzeuge sind oft in einem schlechten Zustand, und es wird unvorsichtig gefahren. Ein Start-up-Unternehmen aus Jena will mit einem Fahrermonitorsystem gegensteuern und glaubt an den Erfolg.

Wie lernten sich Hannes Glaser und Mithun Parambath eigentlich kennen? Der Student am Fachbereich Betriebswirtschaft der Ernst-Abbe-Hochschule (EAH) Jena arbeitete für die studentische Unternehmensberatung, als er auf Parambath traf. Eigentlich wollte der ehemalige Wissenschaftler des Leibniz-IPHT Jena die Dienste von „Jenavision“ nutzen und einen Mitgründer finden, als Glaser von der Idee quasi angefixt wurde. Mittlerweile gehört auch Humera Noor Minhas zu „4 Pilots“. Sie ist ehemalige Mitarbeiterin der Cliqz GmbH und war dort im Bereich Datascience und Computer Vision tätig. Sie ist für die Software, den Algorithmus zuständig, Mithun Parambath für die Hardware und Hannes Glaser für die Kundenakquise.

Das Ziel des Trios ist ehrgeizig: Erste Miniserien werden in Erfurt produziert, Ende 2022 sollen 5000 Exemplare des Produkts einsatzbereit sein. Im nächsten Jahr will das Team auch ein Pilotprojekt mit Busfirmen in den Metropolen Mumbai, Delhi und Bangalore starten. Mittelfristig soll die Firma in Indien ihren Sitz haben. „,Made in India verkauft sich einfach besser“, sagt Glaser. Der Name des Unternehmens ist bereits international: „4 Pilots“ ist die abgekürzte Schreibweise für „For Pilots“, also „Für Piloten“.

Die Software von „4 Pilots“ erkenne nicht nur müde Fahrer. Das Team erweiterte die Idee und plant, alkoholisierte Personen im Straßenverkehr aufzuspüren. Die Software-Idee basiert darauf, dass Alkoholkonsum kurzzeitig zu Gefäßerweiterungen führt, die hauptsächlich im Gesicht auftreten. Mit Hilfe der Daten einer Wärmebildkamera sowie einer biometrischen Gesichtsanalyse wird bestimmt, ob eine Person Alkohol konsumiert hat. Durch den Einsatz verschiedener Methoden der Bildverarbeitung zur Erkennung alkoholisierter Menschen sieht das Team das Potenzial für eine neue Alternative zu Atemalkoholtests.

Vor allem Berufskraftfahrer sollen die Software nutzen: Mitarbeiter von Speditionen und Busfirmen zum Beispiel. Erkennt das System das Risiko, also Trunkenheit, Schläfrigkeit oder Ablenkung, werde der überwachte Fahrer durch einen Alarm gewarnt. Gleichzeitig würden die Daten des Fahrverhaltens analysiert und an die Einsatzzentrale gemeldet und ausgewertet. So könne in einem zweiten Schritt ein Fahrtraining angeboten und weitere Maßnahmen ergriffen werden, zum Beispiel in Form von Belohnungen für das unfallfreie Fahren.

Eine Förderung am Start-Up-Lab der Ernst-Abbe-Hochschule Jena nutzte das Team, um den Prototypen fertigzustellen und mit der Akquise von Investoren in Deutschland und im Ausland zu beginnen.

Zusammen mit einem Team der Bauhaus-Universität Weimar konnten man zudem ein innovatives Design für das Fahrermonitorsystem entwerfen. „Wir wollen unsere Technologie in einer kostengünstigen Hardware verbauen“, sagt Glaser.

Ihr zukünftiges Unternehmen möchten sie dann verstärkt auf den ostasiatischen Markt ausrichten, weil dort der Bedarf nach intelligenten und nachrüstbaren Fahrermonitorsystemen sehr viel größer sei als auf dem europäischen Markt. Ein Grund für die horrenden Unfallzahlen ist für Hannes Glaser auch die schlechte Ausbildung der Fahrer. Maximaler Stress stünde einer minimalen Ausbildung gegenüber. Umgerechnet etwa 30 Euro für nur sechs Fahrstunden inklusive Fahrprüfung! Soviel kostet es zum Beispiel, wenn man einen Motorradführerschein erwerben will.

Zahlen

400 Millionen US-Dollar: Das ist der jährliche Schaden durch Unfälle für die Transport-Branche.

25.000 Menschen werden in der Logistik-Branche auf den Straßen in Indien jährlich getötet.

Die Hauptursachen für Verkehrsunfälle ist menschliches Versagen.

40 Millionen Fahrzeuge (vierrädrig) sind in Indien registriert.