Wie früher Altpapier sammeln in Jena

Sie bleiben dran – Bürger, die im Sommer dieses Jahres die Idee ausgebrütet hatten, doch mal wieder wie früher Altpapier zu sammeln, um erstens die Leute vom lästigen Papierstau zu befreien und zweitens einem guten Zweck zu dienen. So brachte gestern ein Lkw der Spedition Bloßfeld GmbH Kahla bereits die zweite große Fuhre Altpapier in die Kartonfabrik Porstendorf. „Damit haben wir tatsächlich fast elf Tonnen in diesem Jahr geschafft“, zeigt sich der Initiator dieser Aktion, Joachim Rehbock, mehr als stolz.

Das hatte er nicht für möglich gehalten, als er die Aktion startete und auf die Bereitschaft der Bürger in Neulobeda setzte. Rasch gewann er Verbündete, die wie er in der Karl-Marx-Allee und in weiteren Straßen, aber später auch in Lobeda-Ost sammelten. Rehbock holte dann das Sammelgut ab und lagerte es, bis es in die Kartonfabrik ging, wo vor allem Graukarton aus dem Altpapier gemacht wird.

Dort fand er auch einen Partner in Werkleiter Sebastian Heckmann, der den sammelnden Bürgern entgegenkam mit dem Aufkaufpreis. Schließlich gehe es ja um eine gute Sache, betont er. So geht der Erlös an die Kinderhilfestiftung Jena, ein zutiefst bodenständiger Wohltätigkeits-Verein, der seit 30 Jahren die Behandlung und Betreuung von krebskranken Kindern unterstützt, vor allem in der Jenaer Universitäts-Kinderklinik. In dieser Zeit ermöglichte die Kinderhilfe der Jenaer Kinderklinik und insbesondere der Krebsstation die Anschaffung modernster Technik, für deren Kauf die staatlichen Mittel nicht gereicht hätten.

1243,38 Euro für die beiden LKW-Ladungen Altpapier

Und so freut sich auch der emeritierte Professor der Kinderheilkunde und Vorsitzende der Kinderhilfestiftung, Felix Zintl, über diese Initiative. Immerhin stehen nun für die zwei Altpapier-Fuhren insgesamt 1243,38 Euro zu Buche.

Inzwischen erreichten Rehbock auch einige Anrufe von Bürgern, die in unserer Zeitung von dem Altpapier-Projekt gelesen hatten und ihm helfen wollen, indem sie ihr Altpapier der Aktion zur Verfügung stellen.

Auch der Spediteur René Bloßfeld aus Kahla, der die Fuhren zur Porstendorfer Kartonfabrik kostenlos übernahm, erzählt von erfreulichen Reaktionen. Zum Beispiel haben sich eine Apotheke und ein Fahrradgeschäft gemeldet und ihre Verpackungen und Prospekte bereitgestellt.

Natürlich müsse es sich auch lohnen, sagt Rehbock. Es sei aber wirklich toll, wenn jemand mitmacht und Altpapier sammelt. Am besten sei es, wenn mehrere Haushalte oder sogar ganze Hausgemeinschaften dafür aktiv würden. Man könne ihn auch anrufen: Telefon 0176/62564424.