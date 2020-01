Die NS-Glocke aus der Bergkirche in Tambach-Dietharz ist in der Sonderausstellung zum „Entjudungsinstitut“ zu sehen, Das Lutherhaus Eisenach zeigt die Ausstellung bis zum 23. Dezember 2021.

Wie soll es mit den Thüringer „Nazi-Glocken“ weitergehen?

Wie soll es mit den Thüringer „Nazi-Glocken“ weitergehen? Darüber diskutieren Politiker und Kirchenvertreter. Die öffentliche Podiumsdiskussion, an der auch Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) und Landesbischof Friedrich Kramer teilnehmen, bildet den Höhepunkt des Studientages, den die Theologische Fakultät der Universität Jena anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Thüringen unter dem Motto „Kirche mit Vergangenheit. Kirche mit Zukunft?“ ausrichtet.

Diese „Nazi-Glocken“ waren im vergangenen Jahr zum Streitthema geworden: Die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland spricht sich dafür aus, die Glocken abzuhängen und die Symbole zu entfernen. Denkmalschützer plädieren hingegen für eine andere Form der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und fordern den Erhalt der Inschriften.

Was wichtig ist für eine für eine gelingende und ansprechende Kirche

Bereits im Vorfeld der Podiumsdiskussion können theologisch Interessierte beim Studientag auf ihre Kosten kommen. Ab 9 Uhr halten Expertinnen und Experten aus Wissenschaft und Kirche in den Rosensälen Vorträge zu theoretischen und praktischen Perspektiven der Kirchenarbeit. „Mit den Beiträgen des Studientages wollen wir auch den Fragen nachgehen, wo es mit der Evangelischen Kirche im 21. Jahrhundert hingehen soll und was wir für eine gelingende und ansprechende Kirche mit Zukunft tun können“, sagt der Jenaer Kirchenhistoriker Christopher Spehr, der in seinem Vortrag die Entwicklung der Thüringer Kirche zwischen zwei Diktaturen skizziert. Um neue Impulse für die Kirche geht es auch in den Workshops, die die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ab 14.30 Uhr in den Rosensälen besuchen können.

Die Podiumsdiskussion findet am Mittwoch, 29. Januar, 17 Uhr, im Hörsaal 3 am Ernst-Abbe-Campus (Carl-Zeiß-Straße 3) statt.

Ein Überblick über das gesamte Programm finden Interessierte unter https://www.theologie.uni-jena.de/