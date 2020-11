Wie wird ab heute in Jena studiert?

Von Angelika Schimmel

Am Montag beginnt die Vorlesungszeit an der Uni wieder. Wie wird denn nun studiert?

In den letzten Monaten haben Verwaltung und Lehrende viel Mühe auf Konzepte verwandt, mit denen an unserer Uni sich gelehrt und gelernt werden können. Wir starten in ein Hybrid-Semester mit Onlineangeboten und eingeschränkten Präsenzveranstaltungen. In den Hörsälen ist genug Platz, um die nötigen Abstände einzuhalten, außerdem werden die Studierenden Mund-Nasen-Bedeckungen tragen. Wir wollen vor allem den Erstsemestern ermöglichen, die Universität und den Studienbetrieb kennenzulernen, und auch ihre Kommilitonen. Wir haben Hygienekonzepte erarbeitet und nutzen eine Kontaktdatenverfolgung per QR-Code für Präsenzvorlesungen und -seminare. Das Problem liegt nicht in den Hörsälen, sondern vor und nach den Vorlesungen. Um hier noch mehr Sicherheit vor Infektionen zu geben, werden weitere Einschränkungen verfügt: Es gilt ein generelles Alkoholverbot auf jedem Campus, auf generell allen Flächen und in den Gebäuden der Universität. Es wird keine Partys hier geben und keine externe Vermietung von Räumlichkeiten. Auch der Hochschulsport wird vorübergehend eingestellt. Um die Kontakte so gering wie möglich zu halten, ist noch manches im Fluss.

Geht der Trend zum Onlinestudium?

Etwa 20 bis 25 Prozent der Vorlesungen und Seminare werden momentan als Präsenzveranstaltung konzipiert. In allen Bereichen wurden viele Ideen entwickelt für Online-Vorlesungen oder Seminare per Videokonferenz. Auch konnten alle Prüfungen digital abgelegt werden. Aber sowohl die Lehrenden als auch die Studierenden wünschen sich wieder mehr Präsenzveranstaltungen. Ihnen allen fehlt der lebendige Austausch, das direkte Feedback. Lehrende wollen in die Gesichter ihrer Zuhörer schauen, diese wollen miteinander von Angesicht zu Angesicht reden und diskutieren.

Schreckt die Vorstellung von einem weitgehenden Onlinestudium junge Leute ab, an die Uni zu gehen?

Von den Bewerberzahlen her kann man das nicht sagen, die liegen annähernd auf dem Niveau des Vorjahres. Die genauen Zahlen können wir erst am Montag ermitteln, wenn das Semester gestartet ist. Bei den internationalen Studiengängen gibt es Rückgänge. Das hat manchmal technische Ursachen, nicht überall ist das Internet so gut, dass man Vorlesungen gut folgen kann. Auch die Zahl der Studierenden aus dem Ausland ist niedriger, weil manche gar nicht aus ihrem Heimatland ausreisen konnten. Da werden sich sicher im Laufe der Monate noch Veränderungen ergeben.