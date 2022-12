Wieder freie Fahrt durch Nerkewitz

Die Bachbrücke der Landesstraße 2301 in Nerkewitz ist wieder für den Verkehr freigegeben.

Nerkewitz. Der Neubau der Bachbrücke in Nerkewitz ist abgeschlossen. Das Projekt hatte im Vorfeld für Streit gesorgt.

Die Bachbrücke der Landesstraße 2301 in Nerkewitz ist nach monatelanger Sperrung wieder für den Verkehr freigegeben worden. Das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr (TLBV) hatte das Bauwerk seit Ende August neu errichten lassen und ist am Donnerstag pünktlich mit dem Vorhaben fertig geworden. Eingeplant waren Kosten in Höhe von circa 500.000 Euro.

Michael Döring (CDU), Bürgermeister der Gemeinde Lehesten, zu der Nerkewitz gehört, zeigte sich zufrieden mit der pünktlichen Freigabe der Brücke. Wie er sagt, müssen nur noch Restarbeiten an den Rändern der Brücke und den Gehwegen vorgenommen werden, die aufgrund des Frosts derzeit nicht möglich sind.

Die mit dem Brückenneubau verbundene Sperrung hatte im Vorfeld der Bauarbeiten für Streit gesorgt. Schließlich wurde wie von der Gemeinde und der benachbarten Grundschule „Talblick“ in Stiebritz gewünscht eine 450 Meter lange Behelfsumfahrung durch Nerkewitz ertüchtigt, die zeitintensive Umwege für Schulbusse überflüssig machte.

Nerkewitz: Ärger wegen Umleitung schon vor dem Baustart

Lösung für Schulbusse gefunden