Wieder freie Fahrt von Großlöbichau nach Jenalöbnitz

Die offizielle Freigabe steht noch aus, aber Autofahrer können die Kreisstraße 154 zwischen Großlöbichau und Jenalöbnitz bereits wieder nutzen.

Der Zweckverband Jenawasser lässt an der Straße einen neuen Hochbehälter errichten, der Großlöbichau und Jenalöbnitz künftig mit Trinkwasser versorgen soll. Dieses kommt aus dem Wasserwerk in Burgau. In den vergangenen Monaten waren Leitungen für den Hochbehälter verlegt worden, die Straße deswegen gesperrt.

Der Saale-Holzland-Kreis hatte sich den Bauarbeiten angeschlossen und die Kreisstraße auf einer Länge von 600 Metern grundhaft ausgebaut, wie das Landratsamt mitteilt. Die neue Straße soll in der kommenden Woche offiziell eingeweiht werden.

