Wieder „Klassik im Botanischen Garten“ Jena

Jena. Buntes Programm geplant: Früher Klassik lauschen oder selbst das Tanzbein schwingen.

An einem der längsten Sommerabende des Jahres präsentiert sich der Botanische Garten der Universität Jena am 1. Juli von seiner klassischen Seite. Besucherinnen und Besucher können sich ab 19 Uhr auf ein buntes und vielfältiges Programm freuen, verspricht eine Ankündigung.

Im festlichen Ambiente wird das Barockensemble Capella Jenensis unter anderem Mozarts Kleine Nachtmusik zum Besten geben, während am Rosenpavillon das Kammerspiel „Heißes Warten auf Elise“, die Liebe, Lust und Leidenschaft im 18. Jahrhundert in Jena thematisiert. Die frühe Klassik wird in den Liedern und Tänzen des 16. und 17. Jahrhunderts aufgegriffen und wer selbst das Tanzbein schwingen will, kommt im Innenhof vor den Gewächshäusern mit Walzer-, Boogie- und Salsa-Tanzkursen auf seinen Kosten.

Ein breites kulinarisches Angebot garantiere das leibliche Wohl, heißt es abschließend. red

Tickets gibt es im Uni-Shop, an der Kasse des Botanischen Gartens, in der Tourist-Information Jena, bei Thalia „neuemitte“ Jena sowie erstmals online über eventim. Das Programm ist zu finden unter: https://www.klassikgarten.uni-jena.de/programm.