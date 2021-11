Wiesenstraße in Jena: Verkehrslösung oder verkehrte Lösung?

Treffen an der bisherigen Straßenbahn-Endhaltestelle in Zwätzen: FDP-Landtagsabgeordneter Dirk Bergner (links), die FDP-Stadträte Stefan Beyer (2. von links) und Alexis Taeger (rechts) sowie FDP-Mitglied William Schlosser und Ortsteilbürgermeisterin Carola Döpel sowie der stellvertretende Ortsteilbürgermeister von Zwätzen Marc Tischendorf (2. von rechts).

Jena. FDP-Stadtratsfraktion ringt um Landesgelder. Um Ausbau der Straßenbahn ins Jenaer Himmelreich für Anwohner erträglich zu machen, brauche es die verlängerte Wiesenstraße

Die FDP-Stadtratsfraktion sieht den Ausbau der Wiesenstraße als B88-Verlängerung und neue Nord-Süd-Verbindung der Stadt weiterhin als einen unverzichtbaren Schritt, bevor der Ausbau der Straßenbahngleise hinein ins Himmelreich erfolgt. In dieser Woche luden der Stadtratsfraktionsvorsitzende Alexis Taeger und FDP-Stadtrat Stefan Beyer gemeinsam mit Löbstedts Ortsteilbürgermeisterin Carola Döpel und Zwätzens stellvertretendem Ortsteilbürgermeister Marc Tischendorf zu einem Vor-Ort-Termin an die Straßenbahn-Wendeschleife in Zwätzen, um deutlich zu machen, weshalb nach FDP-Konsens der Wiesenstraßenausbau zeitlich noch vor dem Ausbau der Straßenbahn erfolgen müsse. Mit dabei war auch der FDP-Landtagsabgeordnete Dirk Bergner, der fachlich die FDP-Stadtratsfraktion in ihrer Einschätzung uneingeschränkt unterstützt.

Größtes Problem beim Thema Wiesenstraßenverlängerung: die fehlende Förderzusage des Landes. Die Kosten für die Verlängerung der Wiesenstraße sind auf 24 Millionen Euro kalkuliert. Fünf Millionen davon wären städtischer Eigenanteil. Ohne die Förderung vom Land sieht es finster aus für den Ausbau. Wenn dann zukünftig beginnend ab der Kreuzung Brückenstraße die Straßenbahngleise ins Himmelreich verlegt werden, müsste der Verkehr über die Leibnizstraße direkt durch das Wohngebiet geleitet werden. Beim vierten Bauabschnitt der Straßenbahngleise würde die Umleitung über die Carl-Orff-Straße ebenfalls durchs Wohngebiet erfolgen. Man müsse mit starkem Verkehr durch die Wohngebiete in einem Zeitraum von mindestens zwei Jahren rechnen, so die Befürchtung.

OTZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Grafik zum Ausbau der Straßenbahngleise ins Himmelreich hinein in den einzelnen Bauabschnitten. In Rot der mögliche Ausbau der Wiesenstraße und gestrichelt grün und gelb die geplanten Umleitungen während des Straßenbahnausbaus über die Leibnizstraße und die Carl-Orff-Straße, die nötig sind, falls die Wiesenstraße nicht als Umleitung zur Verfügung steht. Foto: Stadtverwaltung Jena

„Aus allen Teilen der Bevölkerung kommt der Wunsch, vor dem Straßenbahngleisausbau zunächst die Wiesenstraße zu verlängern und damit die Wohnqualität in den Wohngebieten auch während der Baumaßnahmen zu erhalten“, sagt Marc Tischendorf, der die Erkenntnisse des Ortsteilrates Zwätzen wiedergibt. Auch der Ortsteilrat von Löbstedt sehe das so, schließt sich Ortsteilbürgermeisterin Carola Döpler an.

FDP will weiter um Fördergelder des Landes ringen

Der Ausbau der Wiesenstraße, sei nicht nur ein Ersatz für die Naumburger Straße als B88, er habe weitreichende Bedeutung, erklärt Alexis Taeger die Sicht der FDP. Mit der Verlängerung könne man die Naumburger Straße und das gesamte Gebiet westlich der Bahnschienen für den Rad- und Fußgängerverkehr attraktiver gestalten, da der Verkehr sich auf die Wiesenstraße verlagere und sich so der gesamte Verkehr in Jena-Nord beruhige. Außerdem könne der Wiesenstraßenausbau mit der notwendigen Umsetzung des Hochwasserschutzes für das Gewerbegebiet verbunden werden, so Taeger.

Mit der Förderabsage aus dem Land will sich die FDP-Stadtratsfraktion deshalb nicht abfinden. Taeger hält es für fragwürdig, dass Radwegprojekte gefördert werden, Straßenbauprojekte, die ähnlich nachhaltige Wirkung für die Stadt hätten, aber nicht. So brachte FDP-Landtagsmitglied Dirk Bergner, der als Diplom-Bauingenieur auch eine gewisse fachliche Expertise mitbringt, bringt jetzt eine mündliche Anfrage in den Landtag ein, in der Planungs- und Genehmigungsverfahren hinterfragt werden. Ziel sei es, das Land an die eigenen Aufgabenstellung zu erinnern. Als Mitglied im Ausschuss für Infrastruktur sowie im Innen- und Kommunalausschuss werde Bergner außerdem weiter um Geld ringen, „um Türen zu öffnen“, versicherte er. Mit einer Antwort auf die mündliche Anfrage werde noch in dieser Woche gerechnet.

Den Preis einer längeren Wartezeit auf den Ausbau der Straßenbahngleise würde man in Zwätzen und Löbstedt gern in Kauf nehmen, wenn dies bedeute, dass der Straßenbahnausbau unter Bedingungen stattfinde, die die Anwohner weniger belasten – sprich: wenn zunächst die Umfahrung der Baumaßnahme über die verlängerte Wiesenstraße ermöglicht werde, so Tischendorf.

Sicht der Grünen-Stadtratsfraktion

Die Grünen-Stadtratsfraktion betrachtet die Situation deutlich anders. „Die Stadt Jena ist in einer finanziell angespannten Situation, in der es nur knapp möglich war, Kürzungen bei Bildung, Kultur und Sozialem abzuwenden“, sagt Fraktionsvorsitzender Heiko Knopf. Das Landesverwaltungsamt habe der Stadt bei der Genehmigung des Haushaltes klar vorgerechnet, dass zu viel Geld für Investitionen ausgegeben wird, was die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltes gefährde. Daher seien bei den Investitionen klare Prioritäten wichtig. „Für uns liegen diese Prioritäten bei umweltfreundlicher Mobilität, also bei mehr öffentlichem Personennahverkehr und durchgehenden Radwegen“, so Knopf. „Die Verlängerung der Straßenbahn ist für uns wichtiger als der Straßenbau auf der grünen Wiese.“

Dass sich der Verkehr in Jena-Nord durch die Verlängerung der Wiesenstraße beruhige, sei zumindest fraglich, so Knopf. Anwohner aus den Wohngebieten Oelste und Himmelreich würden vermutlich nicht den Umweg über die Wiesenstraße wählen, sondern weiterhin die Naumburger Straße Richtung Stadt nutzen. Pendelverkehr komme aus der Richtung Nord im Verhältnis nur wenig in die Stadt. Außerdem ziehe der Ausbau der Wiesenstraße verschiedene weitere Baumaßnahmen nach sich und viele weitere Kosten.