Wilde Verfolgungsfahrt am Sonntagmorgen zwischen Jena und Stadtroda

Vor einer Verkehrskontrolle flüchtete am Sonntagmorgen kurz nach 4 Uhr der Fahrer eines Audi. Nachdem er das Anhaltesignal in der Stadtrodaer Straße sah, beschleunigte der Fahrer und fuhr mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Stadtroda. Dabei durchquerte dieser, weiterhin mit hoher Geschwindigkeit, die Stadt, um wieder in Richtung Jena zu flüchten.

Polizist muss zur Seite springen

Auf Höhe eines Einkaufsmarktes in Stadtroda versuchten die Beamten das Fahrzeug erneut zu stoppen. Dies misslang, da sich ein Beamter nur durch einen Sprung zur Seite vor dem heraneilenden Audi retten konnte. Danach fuhr der Pkw auf die A 4 in Richtung Frankfurt/Main auf.

Aufgrund von Hinweisen zum Fahrer sowie, um weitere Gefahr für den Fahrer und den drei weiteren Insassen, als auch für die Beamten und anderer Verkehrsteilnehmer zu vermeiden, wurde die Verfolgung laut Polizei auf Höhe der Anschlussstelle Bucha abgebrochen Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen

Einbruch in Gaststätte

Unbekannte Täter verschafften sich am Sonntag zwischen 3 Uhr und 10 Uhr widerrechtlich und gewaltsam Zutritt zu einem Lokal im Paradiespark. Durch Aufhebeln der Hintertür gelangten die Täter in das Objekt und entwendeten hier verschiedene Gegenstände. Diebesgut und Sachschaden konnten noch nicht abschließend benannt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Fensterscheibe beschädigt

Sonntagabend gegen 18:30 Uhr bemerkte ein 52-jähriger Mieter einer Wohnung in der Jenaer Dammstraße ein Knallgeräusch an seinem Küchenfenster. Er stellte dieser sodann eine geborstene Scheibe seines Küchenfensters sowie ein mittiges Loch in dieser fest. Unbekannte Täter warfen mit Kieselsteinen gegen die Scheibe, bis diese zu Bruch ging. Der entstandene Sachschaden wird mit 200,- Euro beziffert.

Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Jena jeweils unter 03641 - 810 entgegen.

Keller aufgebrochen

Sonntagnachmittag bemerkte eine Mieterin eines Wohnhauses im Breiten Weg in Stadtroda, dass sich Unberechtigte gewaltsam Zutritt zum Mehrfamilienhaus verschafft hatten. In der Folge griffen die Täter zielgerichtet den Keller eines 34-jährigen Mieters an, indem diese mit einem unbekannten Hebelwerkzeug die Holztür zum Keller öffneten. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Täter zwei ältere Laptops, welche jedoch nicht mehr funktionsfähig waren. Ob die Täter in dem Kellerabteil weiteres Stehlgut erwarteten, kann nicht ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Simson entwendet

Sonntagmorgen gegen 10 Uhr bemerkte ein 16-jähriger Halter eines Kleinkraftrades Simson, dass dieses entwendet wurde. Der Besitzer nächtigte bei einem Bekannten in der Schorndorfer Straße in Kahla und stellte sein Moped am Samstagabend vor dem Haus ab. In der Nacht zu Sonntag entwendeten sodann unbekannte Täter das Moped und entfernten sich unerkannt. Hinweise zur Tat nimmt die Polizeiinspektion Saale-Holzland unter 036428 - 640 entgegen.