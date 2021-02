Eingeschneite Fahrzeuge in der Schützenhofstraße.

Jena. Rettungsdienste mit Problemen – Feuerwehr hilft aus. Nahverkehr in Jena bleibt eingestellt.

Winter-Einbruch in Jena: Die aktuelle Lage um 10.30 Uhr

Die Stadt Jena versucht nach den großen Schneemengen, die in der Nacht zum Montag gefallen sind, mit zusätzlichem Personal den Rettungsdienst in der Stadt aufrecht zu erhalten. Das sagte Ordnungsdezernent Benjamin Koppe (CDU) am Montagvormittag. Infos aus allen Thüringer Regionen im Wetter-Liveticker